O filme de ação alucinante que levou 110 milhões de pessoas aos cinemas chegou à Netflix

Entre as muitas tensões que permeiam a vida em sociedade, há um constante embate entre dois polos opostos, num conceito simplista que, apesar de carregado de preconceitos, acaba frequentemente reforçando a ideia de que as forças negativas têm mais sucesso. Dwayne “The Rock” Johnson parece incorporar esse contraste com habilidade na indústria cultural, transitando com fluidez entre personagens que oscilam entre herói e vilão. Em “Arranha-Céu: Coragem sem Limite”, ele volta a mostrar essa versatilidade, aproveitando para driblar os estigmas que o cercam e reforçar sua imagem como ícone de ação.

Sua figura imponente, marcada pelos músculos, é novamente testada em sequências extenuantes que comprovam o condicionamento físico pelo qual o ator é conhecido. A direção de Rawson Marshall Thurber equilibra essas cenas de ação com momentos mais intimistas, explorando os dramas pessoais do protagonista. Entre uma demonstração física e outra, há espaço para a exibição de uma faceta mais artística de Johnson, lembrando, em certa medida, suas primeiras incursões no cinema, como em “O Escorpião Rei” (2002), que já sinalizava o potencial multifacetado do ator.

O roteiro de Thurber nos transporta para dez anos atrás, em um cenário gélido de Ash Laje, Minnesota, onde um crime brutal ocorre: um policial é assassinado, e o suspeito é um homem sem ficha criminal, que agora mantém sua ex-esposa e os filhos reféns. A trama lentamente desvia a atenção do público para Ray Hutchinson, um homem branco de porte médio, cuja enigmática figura atiça a curiosidade. Enquanto isso, a narrativa se desloca para o arranha-céu fictício Pérola, em Hong Kong, uma obra de engenharia colossal com 255 andares.

Ao longo do filme, acompanhamos Will Sawyer, um homem encarregado da segurança do prédio, enfrentando ameaças que, por mais avançados que sejam os sistemas de vigilância, colocam sua família em perigo. A rivalidade entre Sawyer e Kores Botha, vivido por Roland Møller, define o tom de tensão, e a luta pela sobrevivência acaba por revelar o caráter verdadeiro do protagonista. Assim como Johnson, seu alter ego Sawyer se firma como um herói moderno, imbatível em meio às adversidades, provando que sorte e habilidade são suas maiores armas.

Filme: Arranha-Céu: Coragem sem Limite

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2018

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 8/10