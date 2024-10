Filme alucinante com Mike Fallon é a melhor comédia de ação que você verá esta semana na Netflix

O universo é uma casca de noz para tipos como Mike Fallon. O assassino de “O Carma de um Assassino – A Máfia não Tira Férias” sai de Londres, depois de uma última encomenda atribulada, e vai para Malta, entre a Sicília e o Norte da África, onde pretende gozar merecidas férias. Nada sai como o planejado, por óbvio, e é aí que o filme de George e Harry Kirby começa uma longa jornada rumo à simpatia do público. Os roteiristas Pat Mills e Stu Small recheiam a trama de cenas em que o elenco demonstra intimidade com a prática de artes marciais, enquanto o protagonista defronta-se com algumas dores de consciência muito típicas de sujeitos na sua atividade. Conhecido como O Homem do Acidente, Fallon é um gênio ao dar às mortes que patrocina recebendo cachês milionários a aparência de fortuitas, até que sua reputação o trai e ele é obrigado a encarar uma tarefa especial, só para livrar o melhor amigo e comparsa de um fim sangrento, o que não deixaria de ser uma ironia e uma mancha em seu currículo. A magia dos irmãos Kirby em “A Máfia não Tira Férias” é fazer tudo isso com humor. E eles conseguem.

Depois que chega a Malta, Fallon começa a circular pelas ruas sem muitas pretensões, mas acaba dando de cara com Fred, o Exigente, um velho parceiro que inventa para ele dispositivos tão excêntricos quanto um lança-chamas em forma de relógio, que, quando funciona, otimiza tempo e faz das execuções um verdadeiro quebra-cabeça para a polícia. Fred está sendo jogado na rua por dois trogloditas depois de arrumar encrenca numa boate ao procurar por uma garota que conhecera pela internet, e esse é o gancho para que os diretores reeditem a insólita parceria entre os personagens de Scott Adkins e Perry Benson, com uma ou outra colaboração de Adkins para o texto de Mills e Small. Quando chegam ao apartamento de Fallon, Fallon e Fred são surpreendidos pela investida furiosa de Wong Siu-ling, uma perita em lutas orientais contratada pelo anfitrião para mantê-lo sempre alerta, e nesse momento o filme passa a um segundo ato frenético, com Sarah Chang protagonizando os lances mais quentes.

O sequestro de Fred pela senhora Zuuzer leva ao rapto de Dante, o filho debiloide da mafiosa encarnada por Flaminia Cinque, e então a ação disputa cada palmo com o deboche. Em macacões coloridos, George Fouracres cativa na pele de menino grande e mimado, sonhando com uma delirante carreira de estrela pop mesmo que a voz fanha não o ajude em nada. Os Kirby trabalham esse núcleo, trazendo de quando em quando o Big Ray de Ray Stevenson (1964-2023), uma figura paterna que também colide com a intrepidez de Fallon. O desfecho, nada crível numa história marcada pela, digamos, liberdade criativa, une todos à volta do crime que pode fazer do O Homem do Acidente o novo rei do submundo de Malta — se é que ele não irá preferir ser só um ricaço exótico.

Filme: O Carma de um Assassino — A Máfia não Tira Férias

Direção: George e Harry Kirby

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10