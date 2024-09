Thriller de ação da Netflix, com Jamie Dornan, que entrou para o TOP 10 de 91 países

A renomada atriz de Bollywood, Alia Bhatt, tem conquistado cada vez mais espaço no cenário internacional. Após se destacar em filmes como “Querida Vida”, “Darlings” e o épico “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”, vencedor do Oscar, Bhatt fez sua estreia em Hollywood com o aguardado “Agente Stone”, um filme de ação que reúne grandes nomes da indústria. Dividindo a tela com Gal Gadot e Jamie Dornan, Bhatt assume um papel de destaque, evidenciando seu talento em uma trama repleta de tensão e reviravoltas.

Com um orçamento que alcança 70 milhões de dólares, dos quais 20 milhões foram destinados apenas para a contratação do elenco, “Agente Stone” é uma superprodução da Skydance Media, sob a direção de Tom Harper. O filme promete agradar os amantes de ação, oferecendo sequências intensas com lutas coreografadas, efeitos especiais impressionantes, perseguições de alta velocidade e uma narrativa carregada de suspense do início ao fim. Não por acaso, o longa já se posiciona como um dos sucessos de audiência nas plataformas de streaming.

Gal Gadot dá vida a Rachel Stone, uma agente de elite que integra A Carta, uma organização ultrassecreta de inteligência. O ponto central da trama gira em torno de O Coração, um artefato poderoso que se enquadra no conceito cinematográfico de MacGuffin — um objeto aparentemente crucial para a trama, mas cujo verdadeiro propósito nunca é totalmente revelado. Nesse caso, O Coração é uma inteligência artificial capaz de manipular armas nucleares, antecipar ataques terroristas e até mesmo oferecer soluções para crises globais. No entanto, A Carta o utiliza apenas para prevenir catástrofes específicas.

A situação se complica quando Keya, uma ciberterrorista interpretada por Alia Bhatt, surge com a intenção de roubar O Coração. Com motivações pessoais desconhecidas, Keya coloca em risco a segurança global, e o MI6, a agência britânica de inteligência, entra em ação para rastrear a criminosa. Stone, por sua vez, se infiltra nas operações do MI6 com o intuito de seguir os passos de Keya e evitar que seus planos se concretizem.

Dentro do MI6, seus colegas Yang (Jing Lusi), Parker (Jamie Dornan) e Bailey (Paul Ready) não têm conhecimento de que Rachel Stone possui habilidades muito além das deles, devido à sua ligação com A Carta. Durante um ataque de vilões em um esconderijo em Lisboa, Stone é forçada a revelar sua verdadeira identidade para proteger seus novos aliados, o que acaba gerando consequências imprevistas. Sua decisão coloca O Coração em risco, que é roubado por Keya e um cúmplice misterioso. O plano dos antagonistas é trancar as portas do bunker da Carta e cortar o suprimento de oxigênio, deixando Stone com uma hora para reverter a situação e salvar tanto seus colegas quanto o mundo.

Com cerca de duas horas de duração, “Agente Stone” dedica os primeiros vinte minutos à introdução da trama e mais dez minutos a uma sequência eletrizante em Lisboa. Embora seu orçamento seja significativamente menor que o de outros blockbusters de ação em cartaz, como “Missão Impossível — Acerto de Contas Parte 1”, que ultrapassou a marca de 300 milhões de dólares, o filme dirigido por Harper não decepciona. A obra oferece cenas impactantes, como um paraquedismo nos Alpes, acrobacias aéreas com Gadot pendurada em uma aeronave e perseguições intensas tanto de motocicleta quanto de carro. Além disso, uma explosão grandiosa de um prédio de vidro acrescenta ainda mais emoção à narrativa, demonstrando o cuidado com os efeitos visuais.

Para os fãs de ação que preferem assistir a filmes em casa, “Agente Stone” é uma escolha ideal. Com doses de adrenalina e um enredo dinâmico, o longa é entretenimento garantido, proporcionando momentos de pura diversão e tensão.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Ação / Policial

Nota: 7/10