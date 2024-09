Para quem gostou de: O Labirinto do Fauno, filme gótico espanhol é uma pequena obra-prima escondida na Netflix

A trajetória da humanidade está profundamente entrelaçada com a Europa, onde o desejo de explorar novas terras impulsionou inovações em tecnologia marítima, aprimoramento de embarcações e avanços científicos. A sequência de eventos históricos é inevitável; cada ação desencadeia outra, formando um encadeamento contínuo que permite o progresso da narrativa coletiva.

As raízes da cultura ocidental que conhecemos hoje também se firmam no Velho Mundo. O surgimento das universidades, como a de Coimbra em Portugal, uma das mais antigas ainda em funcionamento, estabeleceu um alicerce para o conhecimento formal, complementado pela rica tradição oral que passou de geração em geração. Essas contribuições são um testemunho das civilizações europeias antigas.

Entre os contos europeus, “O Ferreiro e o Diabo” se destaca. Numa das interpretações mais impactantes, os Irmãos Grimm retratam a história de um ferreiro que, ao fazer um pacto com uma entidade maligna, busca a imortalidade e tudo o que deseja. Publicado entre 1812 e 1815 na coletânea “Contos de Crianças e Domésticos”, esse conto rapidamente se tornou um marco da narrativa curta, cativando uma ampla audiência, da classe baixa à aristocracia.

A versão “Errementari: O Ferreiro e o Diabo”, dirigida por Paul Urkijo Alijo, adapta essa narrativa clássica ao integrar influências de José Miguel Barandiaran, um sacerdote e antropólogo espanhol que documentou lendas bascas. Lançado em 2017, o filme marca a estreia de Alijo, e seu roteiro, coescrito com Asier Guerricaechebarria, reflete uma íntima relação com contos de fadas e elementos de realismo mágico. Apesar das diversas influências, Alijo imprime uma originalidade ao realçar os aspectos sombrios em uma história que, à primeira vista, parece ingênua.

A obra inicia durante a Primeira Guerra Carlista (1833-1840), onde se observa a luta entre os partidários de Carlos María Isidro de Borbón e os liberais que apoiam Isabel II. Em meio ao conflito, conhecemos Francisco Patxi, interpretado por Kandido Uranga, um ferreiro que, capturado, escapa da execução ao firmar um pacto com um demônio. Após retornar à sua esposa, eles se veem envolvidos na guerra. Oito anos depois, Alfredo Ortiz, um investigador do governo interpretado por Ramon Agirre, busca Patxi, que vive atormentado pela perda da esposa e injustamente acusado de seu assassinato.

A verdadeira natureza de Patxi, cercada de rumores sobre uma possível fortuna em ouro resultante de suas atividades de guerra, se revela com a introdução de Usue. Esta menina, que carrega uma cicatriz e um passado doloroso, busca uma boneca perdida na casa do ferreiro. Ao adentrar seu lar, ela se depara com uma cena aterrorizante: um menino preso em uma gaiola, utilizado por Patxi como objeto de tortura. O desenrolar dessa situação levará Usue a enfrentar as consequências de sua curiosidade.

“Errementari: O Ferreiro e o Diabo” é um filme minuciosamente elaborado. O espectador é envolvido pela narrativa, que, repleta de violência e lirismo característicos das histórias fantásticas europeias, não fica atrás de produções de alto orçamento, seja em obras contemporâneas como “O Labirinto do Fauno” de Guillermo del Toro, ou nas criações de Tim Burton, especialmente nas que exploram o bizarro e o excêntrico. Alijo se destaca ao incluir uma rica ambientação histórica, unindo influências de Edvard Munch, Edgar Allan Poe e Steven Spielberg.

Seguindo os passos de Luis Buñuel e a tradição inovadora de Pedro Almodóvar, Paul Urkijo Alijo se estabelece como uma voz promissora do cinema espanhol. Após sete anos de trabalho para concretizar “Errementari”, Alijo captura a essência de sua arte, proporcionando uma imersão em um passado sombrio, mas repleto de sonhos. Essa jornada é irresistível para o público, que se entrega à narrativa sem hesitar.

Filme: Errementari: O Ferreiro e o Diabo

Direção: Paul Urkijo Alijo

Ano: 2017

Gênero: Terror/Fantasia

Nota: 9/10