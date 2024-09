Atuação brilhante de Denzel Washington em filme com uma das mensagens mais poderosas do cinema, na Netflix

No intrigante “O Livro de Eli”, diversos momentos se destacam, mas há uma cena em particular que revela a profundidade do personagem-título, vivido com precisão por Denzel Washington. Nesse momento crucial, Washington se despe da performance habitual e entrega uma atuação genuína, repleta de nuances. A estreia dos irmãos Albert e Allen Hughes como diretores de um grande longa-metragem consolidou sua habilidade em equilibrar aspectos estéticos e narrativos, realçados pelo roteiro de Gary Whitta e pela impecável fotografia de Don Burgess. A direção cuidadosa garante que cada detalhe, desde as coreografias de luta até as paisagens desoladas, contribua para a construção de um universo envolvente.

A trama coloca Eli em uma jornada por uma América pós-apocalíptica, onde a destruição causada por guerras intermináveis transformou a paisagem e as pessoas. A luta pela sobrevivência é implacável, e Eli, um andarilho solitário, segue uma missão quase mística: proteger um livro que ele acredita ser a chave para a salvação da humanidade. Atravessando uma terra arruinada pela ganância e pela luta pelo controle de recursos escassos, especialmente a água, Eli mantém sua determinação, mesmo sem saber exatamente qual será seu destino ou como alcançá-lo.

Em sua jornada pelo oeste, Eli carrega o livro com um zelo quase religioso, sua única posse e fonte de propósito. Essa relíquia é seu bem mais precioso, e ele enfrenta com bravura qualquer ameaça que possa comprometer sua missão. Com seu facão sempre à mão, Eli se defende de bandidos e mercenários que tentam interceptá-lo. Essas batalhas, embora inicialmente possam parecer caóticas, são executadas com uma precisão que revela a destreza do personagem. Mesmo diante de armas de fogo, ele prevalece, uma figura solitária mas indomável, que resiste a tudo para proteger o que considera sagrado.

A caracterização de Eli, um anti-herói introspectivo e implacável, é contrastada pela presença de seus inimigos, liderados pelo vilão Carnegie, interpretado por Gary Oldman. Oldman oferece uma performance à altura, encarnando um antagonista com motivações perversas, cuja ambição é dominar o poder simbólico do livro que Eli guarda. Sua figura é o retrato da corrupção em uma sociedade decadente, e ele não mede esforços para subjugar Eli e roubar sua preciosa posse.

O apoio emocional e moral que Eli encontra em Solara, interpretada por Mila Kunis, e em sua mãe, Claudia, vivida por Jennifer Beals, traz uma camada adicional à narrativa. Solara, uma personagem que busca escapar da vida sob o controle de Carnegie, enxerga em Eli uma possibilidade de redenção. Embora sua participação não seja central, ela simboliza a esperança e a fé na restauração da humanidade. Beals, embora com um papel mais discreto, também contribui para a atmosfera de desespero e resiliência que permeia o filme.

A estética do filme é uma de suas marcas registradas. Com uma paleta de cores em tons sépia e uma ambientação que evoca as desoladas paisagens de “Mad Max”, a obra dos Hughes não esconde suas influências, mas também não se limita a elas. O lirismo presente nas imagens, reforçado pela trilha sonora melancólica e pelo uso inteligente da luz e das sombras, confere à narrativa uma profundidade visual que dialoga com o enredo filosófico. Os diretores conseguem criar um universo próprio, no qual a sobrevivência não é apenas física, mas também espiritual.

Enquanto o protagonista enfrenta seus desafios externos, o verdadeiro conflito reside na luta interna de Eli, entre sua missão pessoal e o desejo de encontrar redenção em um mundo destruído. O personagem de Washington é um reflexo das tensões que permeiam uma sociedade à beira do colapso, onde a fé e a moralidade são testadas a todo momento. Eli se torna uma figura simbólica, representando a possibilidade de um renascimento, mesmo quando tudo parece estar perdido.

“O Livro de Eli” é, acima de tudo, uma reflexão sobre o poder das crenças e o papel do indivíduo em moldar o destino da humanidade. A trama, embora situada em um futuro distópico, ressoa com questões contemporâneas sobre liderança, fé e a busca por significado em tempos de adversidade. O filme, com sua narrativa envolvente e performances impactantes, vai além de uma simples aventura pós-apocalíptica, transformando-se em uma metáfora complexa sobre o fim dos tempos e a esperança que ainda pode florescer nas sombras.

No fim, o desfecho do filme, conduzido pelos irmãos Hughes, mantém a integridade da atmosfera distópica e oferece uma conclusão satisfatória para a jornada de Eli. Embora a história de redenção e salvação seja familiar, “O Livro de Eli” destaca-se pela forma como combina ação, drama e reflexão filosófica, criando uma narrativa rica e multifacetada. É uma obra que não apenas entretém, mas também provoca reflexões profundas sobre a natureza humana e a capacidade de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios.

Livro: O Livro de Eli

Direção: Albert e Allen Hughes

Ano: 2010

Gênero: Ação/Aventura

Nota: 9/10