Uma das comédias românticas mais amadas dos anos 2000, filme no Prime Video com Debra Messing e Amy Adams vai trazer leveza para seu sábado

A comédia romântica “Muito Bem Acompanhada”, lançada em 2005, é um filme da safra dos anos 2000 dirigido por Clare Kilner, com roteiro de Elizabeth Young e Dana Fox. Baseado no romance “Asking for Trouble”, de Elizabeth Young, o enredo gira em torno de Kat Ellis (Debra Messing), uma mulher que vive um momento delicado de sua vida amorosa e que precisa enfrentar uma situação bastante desconfortável: o casamento de sua irmã, Amy (Amy Adams). A grande preocupação de Kat é parecer uma solteirona fracassada aos olhos da família e, principalmente, na presença de seu ex-namorado, Jeffrey (Jeremy Sheffield), que a abandonou sem explicações um ano antes.

A solução que Kat encontra para lidar com essa situação é inusitada: ela decide contratar um acompanhante profissional para fingir ser seu namorado durante a cerimônia. O acompanhante é Nick Mercer (Dermot Mulroney), um homem charmoso, educado e extremamente habilidoso socialmente, que não só aceita o trabalho, como também se faz passar por terapeuta e finge estar apaixonado por Kat. O objetivo dela é simples: causar ciúmes em Jeffrey e, ao mesmo tempo, salvar as aparências diante de sua família e amigos.

Quando Kat chega à cidade para o casamento, ela se depara com um desafio emocional ainda maior: enfrentar novamente Jeffrey, que não só estará presente, como será um dos padrinhos da cerimônia. Enquanto tenta convencer a todos de que está em um relacionamento estável e feliz com Nick, Kat lida com a pressão de parecer estar em controle total de sua vida, algo que, na realidade, está longe de ser verdade.

A presença de Nick, com sua personalidade cativante e aparência impecável, logo chama a atenção de todos, inclusive de Jeffrey, que começa a sentir ciúmes e a reconsiderar sua decisão de terminar o relacionamento com Kat. A princípio, o plano de Kat parece estar funcionando perfeitamente: Nick encanta a todos na festa e faz Jeffrey se sentir ameaçado. No entanto, conforme o tempo passa, Kat percebe que sua atração por Nick vai além do mero fingimento. Ele não é apenas um acompanhante pago, mas alguém que realmente desperta nela sentimentos que ela acreditava estarem enterrados desde o rompimento com Jeffrey.

Paralelamente aos problemas amorosos de Kat, outro conflito se desenrola no casamento: sua irmã Amy, que sempre gostou de ser o centro das atenções, parece estar escondendo um grande segredo. Durante os preparativos para o grande dia, Amy age de forma cada vez mais misteriosa, e suas revelações acabam tendo um impacto devastador em algumas das relações familiares e amorosas. O segredo que Amy guarda está diretamente ligado ao passado de Kat e Jeffrey, e sua revelação ameaça destruir as ilusões de perfeição que Kat tenta desesperadamente manter.

À medida que os sentimentos entre Kat e Nick se intensificam, ela começa a superar o término com Jeffrey e a abrir os olhos para os aspectos de sua vida que a deixavam emocionalmente cega. A relação com Nick, que inicialmente era uma encenação, se transforma em algo real, e Kat começa a questionar seus próprios sentimentos, confrontando suas inseguranças e expectativas. Ao mesmo tempo, Nick também demonstra um interesse genuíno por Kat, o que gera dúvidas sobre o que é real e o que ainda faz parte do contrato entre eles.

O filme “Muito Bem Acompanhada” altera alguns aspectos do romance original de Elizabeth Young, diminuindo um pouco o tom cômico para enfatizar mais o romance e o drama emocional. As mudanças ajudaram a dar um equilíbrio entre o humor leve e os momentos mais profundos da trama, tornando o filme mais acessível ao grande público que busca uma típica comédia romântica, mas com toques de introspecção e evolução dos personagens.

Do ponto de vista técnico, o filme foi inteiramente gravado no Reino Unido, aproveitando locações deslumbrantes, principalmente em Londres e seus arredores. A mansão escolhida para o casamento de Amy é, na verdade, uma casa histórica real, usada para enfatizar a riqueza e o prestígio da família de Kat. A escolha do cenário contribuiu para o contraste entre a fachada de perfeição que Kat tenta manter e a realidade mais complicada de seus sentimentos e relações.

Além disso, o figurino desempenha um papel importante na construção da personagem de Kat. No início do filme, suas roupas são mais sóbrias e discretas, refletindo sua insegurança e desejo de passar despercebida. À medida que ela começa a se sentir mais à vontade com Nick e a abraçar seus verdadeiros sentimentos, suas roupas se tornam mais ousadas e elegantes, culminando no icônico vestido vermelho que ela usa durante o casamento.

Com seu enredo envolvente, personagens cativantes e uma química inegável entre Debra Messing e Dermot Mulroney, “Muito Bem Acompanhada” se destaca como uma das comédias românticas mais memoráveis dos anos 2000. Embora siga muitas das convenções típicas do gênero, o filme equilibra romance, humor e drama, oferecendo uma história que, apesar de previsível, é cheia de charme e emoção.

Filme: Muito Bem Acompanhada

Direção: Clare Kilner

Ano: 2005

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 8