Aprovado por 89% da crítica especializada do Rotten Tomatoes, thriller com Mark Ruffalo e Anne Hathaway chega à Netflix

“O Preço da Verdade”, filme de Todd Haynes, é um thriller de tribunal baseado em uma história verdadeira, ambientada em Parkersburg, West Virginia. A trama se inicia quando o fazendeiro Wilbur Tennant (Bill Camp) entra em contato com o advogado Rob Bilott (Mark Ruffalo), ao suspeitar que a empresa DuPont esteja envenenando sua terra e matando seus animais. Com isso, Bilott começa a investigar a situação. Desoladoramente, dezenas de gados aparecem mortos, enquanto as águas dos rios estão claramente contaminadas na região. Ao se aprofundar em sua pesquisa, Bilott descobre que a DuPont está despejando resíduos altamente tóxicos, causando prejuízos inestimáveis à saúde da população local.

Diante dessa grave situação, Bilott decide entrar com um processo contra a DuPont, acusando-a de negligência e má conduta. Contudo, a batalha judicial contra a gigante do mercado se revela extremamente complexa, arrastando-se por anos a fio. Com recursos financeiros para custear os melhores advogados do país, a DuPont parece incansável e invencível. Além disso, a disputa transforma-se em um duelo pessoal entre Bilott e a DuPont, colocando-o sob pressão profissional dentro do próprio escritório de advocacia onde atua.

A substância descartada pela empresa é o ácido perfluorooctanóico, um material amplamente utilizado na fabricação do teflon. Além de ser praticamente indestrutível no meio ambiente, essa substância é altamente tóxica e cancerígena, contaminando tudo o que toca na região e adoecendo a população.

À medida que Bilott se aprofunda no caso, sua obsessão em fazer a coisa certa e combater o uso do teflon no país se intensifica. Sua jornada contra uma gigante capitalista como a DuPont é solitária e tensa, colocando sua própria vida em risco. Contudo, as consequências devastadoras da substância espalhadas pela DuPont se mostram infinitamente mais nocivas para muitas pessoas.

O filme explora os efeitos devastadores da contaminação sobre a população local, revelando como ela desenvolve cânceres e como crianças nascem com defeitos congênitos. Reunir provas contra a DuPont não exige apenas evidências concretas, mas também a coragem das pessoas para se posicionarem contra a empresa.

Para reproduzir seu personagem e a história com veracidade, Mark Ruffalo encontrou-se diversas vezes com o verdadeiro Robert Bilott. Ele buscou compreender melhor as emoções do advogado durante a batalha legal contra a gigante. Apesar do orçamento enxuto, uma vez que o filme é uma produção independente que investiu apenas 11 milhões de dólares, “O Preço da Verdade” conta com um elenco estelar, que se entregou verdadeiramente aos seus papéis e à narrativa, sem esperar uma recompensa financeira muito vantajosa. Entre os atores, destacam-se Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, entre outros.

A DuPont, por outro lado, se negou a colaborar na construção da história e recusou qualquer relação com o filme. A produção é simples, sem grandes efeitos especiais, focando especialmente no roteiro, nas atuações e na fotografia sombria para transmitir sua mensagem. Bem recebido pela crítica, o filme obteve 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Filme: O Preço da Verdade

Direção: Todd Haynes

Ano: 2019

Gênero: Thriller/Drama/Mistério/Biografia

Nota: 9