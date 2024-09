O melhor romance turco de 2024 acaba de estrear na Netflix e vai te fazer querer ficar em casa neste final de semana

Quando é genuíno, o amor fere, mas também cura. Um homem charmoso, sempre cercado de belas mulheres nas altas rodas que frequenta, pode ser tão simples para permitir-se impregnar da mais humana das emoções, aquela que tanta gente leva a vida toda a perseguir numa busca quase insana? Essa é uma das perguntas que Onur Bilgetay tenta responder em “Um Verdadeiro Cavalheiro”, drama romântico alicerçado naqueles assuntos invisíveis, irrelevantes por anos, até que o tempo passa e nos damos conta de que a matéria é pouco. Bilgetay disseca esse universo de luxo, volúpia e aparências a partir de um personagem que se descobre oco depois de anos ganhando a vida como gigolô, michê, acompanhante masculino ou apenas prostituto, vazio que o impulsiona à felicidade mais íntima e à realização pessoal pela qual todos ansiamos e que se materializa para um pequeno grupo de privilegiados. O roteiro de Deniz Madanoglu fixa-se nesses aspectos mais específicos para alcançar o coração do protagonista e, por consequência, o coração do próprio filme e da plateia.

A vida seria uma inútil maravilha se, de tempos em tempos, não tivéssemos um rasgo de certeza quanto às incontáveis questões que fustigam o gênero humano. Conforme os anos se sucedem, mais a ideia de que tudo converge para um irremediável fim toma vulto, já que o plano físico, por mais amplo e até elástico que pareça, com sua ciência aplicada, firme no intuito de prolongar a vida do homem ad aeternum, é e sempre continuará a ser limitado. Saygın desperta sentimentos que as mulheres sufocam em si, e o diretor sabe usar tudo quanto existe de superficial para tocar a alma de um homem aprisionado cujo ofício é encantar e seduzir mulheres ricas. Ele é a estrela do plantel de uma empresária da noite que o encara como uma máquina viril de sexo e prazer, a quem não admite decepcionar — e que não decepcionaria mesmo, não fosse uma daquelas maravilhosas trapaças do destino. “Um Verdadeiro Cavalheiro” passa de um melodrama ligeiramente erótico a uma narrativa romântica precisa e envolvente quando Bilgetay começa a explorar os desejos quase pueris de seu anti-herói, e essa reviravolta sustenta-se em grande medida na afinidade de Çağatay Ulusoy e Ebru Şahin, na pele de Nehir, a típica mocinha dos filmes turcos. Formulaico, sem dúvida, mas certeiro.

Filme: Um Verdadeiro Cavalheiro

Direção: Onur Bilgetay

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10