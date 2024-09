O melhor filme de ação de 2024 que você verá neste final de semana acaba de estrear na Netflix

Um socorrista passa a ter de se virar como entregador de refeições depois do envolvimento numa situação conflituosa que descamba para a bestialidade e para violência. Em torno desse evento comezinho, mas trágico se desenrola “Bangkok no Limite: Entre o Inferno e o Paraíso”, o spin-off da série tailandesa que combina quase à perfeição o drama a um ritmo tresloucado. Conduzindo uma ambulância pelas ruas cada vez mais perigosas da capital da Tailândia, Wanchai, o protagonista interpretado por Sukollawat Kanarot, passa por maus bocados até ganhar tempo e provar que não tem nada com a rede de crimes e corrupção que encobre autoridades e dá todas as condições para que se entranhe no tecido uma engrenagem venenosa, que corrói o pouco que resta de honra e dignidade. Explorando tópicos como justiça, dilemas morais e as dificuldades da vida nas grandes cidades por meio de uma narrativa que dosa ação e sentimento, Kongkiat Komesiri oferece a quem assiste uma experiência muito próxima ao real, comprometido apenas com sua visão singular (e franca) da humanidade.

Metrópole vibrante e cheia de contrastes, Bangkok, famosa por templos como o Wat Pho e o Wat Arun, é também um entroncamento de shoppings e mercados de rua, além, claro, das feiras noturnas, inferninhos, bares, festas sem hora para acabar. A tradição e modernidade congraçam-se, enchendo os olhos dos moradores e dos turistas, e é nesse ambiente que Wanchai ganha a vida, como um super-herói cansado, recolhendo os que caem pela própria luxúria e pelo vício. Durante o motim no Ruamjai, um complexo de moradias comunitárias, esse homem um tanto ingênuo torna-se o personagem central do sequestro de Duangkamol, filha de um poderoso empresário que há muito vinha querendo desalojar a gente pobre dali. As ameaças de morte a Duangkamol estendem-se a Wanchai, e o roteiro de Komesiri sublinha uma improvável semelhança entre os dois, uma maneira de falar de vulnerabilidades e força de um povo e um cinema que não se rendem ao fácil ou ao óbvio.

O diretor rejeita a computação gráfica e elabora cenários ricos em detalhes como o Ruamjai tijolo por tijolo, o que deixa ainda mais críveis as muitas cenas de perseguições implacáveis. O uso de drones empurra o público para o centro da trama, e a certa altura, o desempenho de Natthaya Ongsritragul rivaliza com o de Kanarot, numa competição em que o público é o grande vencedor.

Filme: Bangkok no Limite: Entre o Inferno e o Paraíso

Direção: Kongkiat Khomsiri

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 8/10