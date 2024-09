A comédia romântica com Jennifer Aniston é o filme hollywoodiano mais assistido da história da Netflix

“Esposa de Mentirinha” representa mais uma colaboração entre Dennis Dugan e Adam Sandler, reforçando a fórmula de comédias leves que a dupla já explorou em filmes como “Um Maluco no Golfe” e “O Paizão”. Sandler, conhecido por seu estilo cômico, contracena com Jennifer Aniston, com quem tem uma longa amizade. Embora tenham colaborado em projetos anteriores, este filme marca a primeira vez em que os dois atuam juntos em uma produção para o cinema, trazendo à tona uma dinâmica que seria repetida em outros títulos.

A trama gira em torno de Danny, um cirurgião plástico bem-sucedido que, para atrair mulheres, finge estar preso a um casamento falido. Esse esquema o acompanha por anos até que ele se apaixona de verdade por Palmer, uma professora que, ao descobrir a mentira, se afasta. Para consertar a situação, Danny pede ajuda a Katherine, sua assistente, para se passar por sua ex-mulher. Esse plano rapidamente sai do controle, envolvendo até os filhos de Katherine e resultando em uma série de mal-entendidos que culminam em uma viagem ao Havaí, onde o caos cômico se intensifica.

Mesmo com um enredo previsível e uma estrutura tradicional de comédia romântica, o filme se destaca pela leveza do humor e pela química inegável entre Sandler e Aniston. As interações entre os dois atores proporcionam momentos genuinamente divertidos, embora o roteiro siga uma fórmula bem conhecida. No entanto, é essa familiaridade que permite ao público desligar-se das preocupações e apenas se divertir com as situações absurdas e exageradas que se desenrolam.

Sandler, apesar das críticas frequentes, continua a atrair uma vasta audiência. Seu estilo particular de transformar cenas potencialmente grotescas em algo palatável para o público geral permanece uma característica marcante de sua carreira. Embora sua atuação não seja inovadora, ele consegue cativar os espectadores, oferecendo exatamente o tipo de entretenimento que se espera de suas comédias. Esse filme, assim como outros em que participa, funciona pela sua simplicidade e pela maneira despretensiosa com que aborda o humor.

Além do casal principal, o elenco de apoio, que inclui nomes de peso como Nicole Kidman, acrescenta camadas de glamour e competição à história, contribuindo para os momentos cômicos mais extravagantes. A combinação entre os personagens principais e os coadjuvantes cria um cenário perfeito para o desenvolvimento da trama, resultando em uma atmosfera leve e propícia para risadas.

Ao final, o filme atinge o que se propõe: ser uma comédia simples e acessível, voltada para momentos de descontração. Não há grandes pretensões de inovar ou de impressionar a crítica, mas sim de entreter um público que busca algo leve. Entre paisagens paradisíacas e situações absurdas, “Esposa de Mentirinha” oferece o tipo de diversão fácil que, mesmo sem almejar profundidade, consegue satisfazer e arrancar boas risadas de um público amplo e variado.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10