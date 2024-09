Comédia romântica com Javier Bardem e Scarlett Johansson vencedora do Oscar está no Prime Video e apresenta nova visão do amor

De tempos em tempos, Woody Allen, mestre contemporâneo da comédia clássica, decide se afastar de sua cidade-inspiração, Nova York, para explorar o charme de outros destinos icônicos ao redor do mundo. Ele já fez isso com Roma, Paris e, em 2008, voltou sua atenção para Barcelona, uma cidade espanhola que exala arte, história e paixão. O resultado dessa mudança geográfica foi “Vicky Cristina Barcelona”, um filme que utiliza a beleza vibrante de Barcelona e seus arredores para contar uma história sobre amor, desejo e a eterna busca por realização pessoal.

As protagonistas da trama são Scarlett Johansson e Rebecca Hall, que interpretam Cristina e Vicky, respectivamente, duas amigas que se conhecem desde os tempos de faculdade. Juntas, elas embarcam em uma viagem de verão para a Espanha com o objetivo de explorar a rica cultura, o cenário artístico e a beleza histórica do país. Contudo, ao chegar em Barcelona, o que era para ser uma simples aventura turística se transforma quando as duas cruzam o caminho de Juan Antonio (Javier Bardem), um pintor carismático e sedutor, que as apresenta a um mundo muito mais emocional e turbulento do que elas poderiam imaginar.

Juan Antonio, sempre direto e sem hesitações, convida as duas para uma breve viagem a Oviedo, uma pitoresca cidade na região de Astúrias, ao norte da Espanha. Oviedo serve como um cenário ideal para a explosão de desejos e sentimentos contraditórios que seguirão. Entre paisagens encantadoras e vinhos finos, Juan Antonio envolve Cristina e Vicky em sua vida idílica e livre de amarras sociais. Em uma de suas primeiras noites, ele faz um convite inesperado: que ambas se juntem a ele no quarto, o que marca o início de uma série de relações complexas que desafiam os valores e crenças das duas mulheres.

Enquanto Cristina, com seu espírito impulsivo e apaixonado, se entrega de corpo e alma a essa experiência, Vicky, por outro lado, se vê em uma posição de resistência. Noiva e de natureza prática, ela está acostumada a seguir regras, evitando o imprevisível. Para Vicky, a aventura selvagem com Juan Antonio representa tudo o que ela tenta evitar. No entanto, as circunstâncias mudam quando, após Cristina adoecer, Vicky e Juan Antonio acabam passando um dia juntos, o que resulta em uma inesperada entrega ao desejo entre ambos. No entanto, ao contrário de Cristina, Vicky encontra-se cada vez mais confusa e perdida, especialmente após Juan Antonio lidar com a situação com frieza e sem qualquer esclarecimento, deixando-a livre para partir sem explicações.

A partir desse ponto, Cristina mergulha de cabeça em um romance com Juan Antonio, passando a viver com ele e compartilhando de sua vida despreocupada e boêmia. A relação entre os dois parece florescer, até que Maria Elena (Penélope Cruz), ex-esposa de Juan Antonio, retorna à vida dele de forma dramática. Após uma tentativa de 5u!c!d!0, Maria Elena é levada ao hospital, e Juan Antonio decide levá-la para sua casa, o que inicialmente gera uma atmosfera de tensão e rivalidade entre as duas mulheres.

Maria Elena, uma mulher temperamental e emocionalmente volátil, havia sido casada com Juan Antonio em um relacionamento conturbado e apaixonado. A presença dela na casa reacende antigas chamas e provoca novos conflitos. No entanto, o que começa como uma rivalidade entre Cristina e Maria Elena logo se transforma em algo inesperado. À medida que as duas passam mais tempo juntas, elas desenvolvem uma relação própria, que culmina em um triângulo amoroso entre Juan Antonio, Cristina e Maria Elena. O trio, agora vivendo sob o mesmo teto, começa a explorar uma forma de amor mais aberta e pouco convencional, desafiando as normas tradicionais dos relacionamentos.

Enquanto isso, Vicky, mesmo tentando se afastar de Juan Antonio e focar em seu casamento iminente, não consegue deixar de pensar nele. Ao reencontrá-lo, ela se vê dividida entre o desejo por segurança e o fascínio por uma vida mais intensa e imprevisível, representada por Juan Antonio. As experiências que viveu durante a viagem à Espanha plantam nela uma série de dúvidas sobre o futuro e sobre sua verdadeira felicidade, questionamentos que parecem não ter respostas fáceis.

No pano de fundo dessa história de amores complicados e paixões avassaladoras está a cidade de Barcelona, cujas ruas, arquitetura e cultura vibrante servem como uma extensão das emoções dos personagens. Allen faz uso da estética única da cidade para criar uma atmosfera envolvente, que parece respirar arte e liberdade, exatamente o que as personagens buscam, de maneiras diferentes, ao longo do filme.

Com diálogos rápidos e afiados, “Vicky Cristina Barcelona” se destaca não apenas como uma comédia romântica, mas como uma profunda reflexão sobre as diversas formas de amar e as complexidades das relações humanas. Allen propõe questões que permanecem sem respostas definitivas, ressaltando que, muitas vezes, a busca por realização e felicidade é, em si, um processo contínuo e cheio de contradições.

Filme: Vicky Cristina Barcelona

Direção: Woody Allen

Ano: 2008

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9