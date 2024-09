Thriller de ação com Charlize Theron assistido por 100 milhões de pessoas na Netflix

A produção “The Old Guard”, inspirada na série de quadrinhos de Greg Rucka, rapidamente se destacou entre as mais vistas da plataforma de streaming, atingindo números impressionantes de audiência logo após o lançamento. Com um orçamento de 70 milhões de dólares, o longa marcou um feito histórico ao ser dirigido por Gina Prince-Bythewood, a primeira cineasta negra a assumir a direção de um filme com tal investimento nos Estados Unidos.

A diretora, além de comandar a produção, desempenhou um papel essencial nos bastidores, atuando como mediadora de conflitos entre Rucka, responsável pela adaptação do roteiro, e Charlize Theron, que protagoniza o longa. As tensões chegaram a afastar Rucka temporariamente do projeto, episódio que ele mesmo definiu como um dos momentos mais complicados de sua carreira. No entanto, graças à intervenção equilibrada de Prince-Bythewood, o roteirista retornou à equipe, e a produção seguiu adiante sem maiores contratempos.

No enredo, acompanhamos Andy (Charlize Theron), uma imortal de cerca de 7 mil anos, líder de um pequeno grupo de guerreiros também imortais. Ao lado de Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli), eles têm a habilidade de se curar de qualquer ferimento, embora essa imortalidade seja vulnerável a interrupções inesperadas, sem qualquer tipo de aviso. A narrativa toma um rumo diferente quando uma nova imortal, Nile (KiKi Layne), surge no Afeganistão, e o grupo passa a ser alvo de uma perigosa perseguição.

Após uma traição orquestrada por Copley (Chiwetel Ejiofor), um ex-agente da CIA, os imortais precisam escapar e lidar com a revelação de sua existência. Eventualmente, Joe e Nicky são capturados por Merrick (Harry Melling), um farmacêutico ambicioso que vê na imortalidade uma chave para avançar suas pesquisas. Determinada a resgatar seus companheiros, Andy, com a ajuda de Booker e Nile, arquiteta um plano ousado para enfrentar Merrick e libertá-los.

Embora todos compartilhem da imortalidade, cada membro do grupo traz consigo um passado único, moldado por diferentes períodos históricos. Andy, possivelmente originária da antiga civilização cita, atravessou milênios de guerras e transformações sociais. Joe e Nicky, por sua vez, se conheceram durante as Cruzadas e desenvolveram uma relação profunda, que ultrapassa séculos. Booker, o mais jovem entre eles, lutou na invasão napoleônica da Rússia, no início do século 19, e ainda carrega o peso da memória de sua família. Com a entrada de Nile, a dinâmica do grupo sofre alterações, e ela, como novata, questiona tanto a moralidade de suas ações quanto o fardo da imortalidade.

No decorrer da trama, o personagem Copley percebe a extensão do impacto que esses imortais tiveram ao longo da história, participando de eventos cruciais que moldaram a humanidade. Essa descoberta leva-o a mudar de lado, unindo-se ao grupo para protegê-los, entendendo que eles não são apenas sobreviventes, mas agentes de transformação histórica.

Com um enredo que combina ação e elementos históricos, “The Old Guard” abre caminho para futuras produções, explorando ainda mais o passado e o presente desses personagens. A franquia promete ser expandida, com a confirmação de uma sequência já em agosto de 2021. Em 2022, novos nomes se juntaram ao elenco, como Uma Thurman e Henry Golding, e a direção da continuação ficou a cargo de Victoria Mahoney, com Charlize Theron mantendo seu papel central como Andy.

A história de “The Old Guard” não apenas entrega cenas de ação intensas e coreografias de luta bem executadas, mas também provoca reflexões sobre os dilemas de ser imortal. A complexidade emocional dos personagens, suas conexões e os desafios que enfrentam ao longo das eras tornam o filme um atrativo especial para quem busca mais do que apenas entretenimento. Além disso, com a promessa de novos capítulos, a franquia parece estar apenas no início de sua trajetória, alimentando o interesse do público por mais detalhes sobre o passado e o futuro desse grupo de imortais.

Filme: The Old Guard

Direção: Gina Prince-Bythewood

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10