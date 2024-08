Filme com Charlize Theron sobre a solidão, as desilusões e a busca pela felicidade está na Netflix

Tempo é um recurso que escorre entre os dedos, e Mavis Gary, a figura central de “Jovens Adultos”, parece ignorar essa realidade, ou talvez prefira fingir que não a vê. Este é o ponto de partida do filme dirigido por Jason Reitman, um dos mais destacados talentos emergentes em Hollywood, que aqui se une novamente à roteirista Diablo Cody, sua parceira de sucesso em “Juno” (2007). Charlize Theron assume o papel de Mavis, uma ex-rainha do baile em Mercury, Minnesota, que deixou suas raízes para trás em busca de uma vida melhor em Minneapolis. Lá, ela encontra algum sucesso como escritora de séries de TV e romances voltados para jovens adultos. Contudo, apesar das conquistas, ela está imersa em uma infelicidade profunda, uma tristeza que só aumenta quando recebe a notícia do nascimento da filha de um ex-namorado.

A solidão de Mavis a empurra de volta para sua cidade natal, um lugar onde as memórias do passado ainda a assombram. Diferente de Juno, que sempre contou com o apoio de pessoas que a amavam incondicionalmente, Mavis enfrenta o vazio ao seu redor, incapaz de encontrar consolo naqueles que a cercam. Sua rotina é um retrato sombrio de uma vida que perdeu o brilho: ela mal se levanta da cama, consome Coca-Cola zero diretamente da garrafa, e negligencia tanto sua higiene pessoal quanto seu pequeno cão, Dolce. O caos do apartamento reflete o estado de sua alma, enquanto a foto do bebê do ex-namorado, que aparece constantemente no canto da tela do computador, só serve para intensificar seu desespero.

Theron entrega uma atuação memorável, explorando as camadas de angústia e desespero de Mavis, evocando a mesma intensidade que trouxe à sua interpretação em “Monster — Desejo Assassino” (2003). O retorno a Mercury não traz a reconciliação que Mavis esperava; em vez disso, ela confronta a dura realidade de que seu amor por Buddy Slade, interpretado por Patrick Wilson, não tem futuro. No entanto, é no encontro inesperado com Matt Freehauf, vivido por Patton Oswalt, que a história ganha profundidade. Matt, um nerd que Mavis jamais notara nos tempos de escola, surge como um amigo improvável, alguém que, apesar de suas próprias cicatrizes, oferece a Mavis uma chance de redenção. A amizade que se desenvolve entre eles não é o final feliz típico, mas é um novo começo, um fio de esperança em meio ao caos.

Filme: Jovens Adultos

Direção: Jason Reitman

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Thriller

Nota: 9/10