Na Netflix, um dos melhores filmes lançados nos últimos 12 meses é inspirado em um livro que foi traduzido para 40 idiomas

Adaptada a partir de uma obra literária de Juan Pablo Villalobos, a trama combina realidade e ficção com nuances de surrealismo e introspecção. O protagonista, inspirado no próprio autor, é um jovem acadêmico que, ao receber uma bolsa para concluir seu doutorado em Literatura em Barcelona, se vê envolvido em um labirinto de mistério e ilusão. A estrutura narrativa faz referências literárias como “Alice no País das Maravilhas” e “Dom Quixote”, convidando o público a refletir sobre a linha tênue entre o real e o imaginário.

Villalobos, autor reconhecido e natural de Guadalajara, constrói uma narrativa que é tanto um desafio intelectual quanto uma investigação dos limites do humor e da crítica social. O enredo, que se passa em meio a discussões acadêmicas densas e temas contemporâneos, combina suspense com doses de ironia que, por vezes, se distanciam da comédia tradicional. Com um protagonista complexo e introspectivo, a história desvia das expectativas de entretenimento fácil, promovendo uma experiência reflexiva e enigmática.

A ação se intensifica quando o protagonista, interpretado por Dario Yazbek Bernal, é sequestrado por criminosos, o que o leva a uma jornada de manipulação e coerção. Enviado a Barcelona com uma missão envolvendo uma filha de político corrupto, ele navega entre as pressões de seu envolvimento forçado e sua vida acadêmica. Sua namorada, Valentina, enfrenta sua própria batalha de adaptação, imersa em um contexto cultural opressor e alienante. O relacionamento já frágil entre eles se complica em meio às exigências criminosas, ressaltando os desafios de uma busca por identidade em um ambiente hostil.

A atmosfera de tensão é acentuada por uma fotografia densa e cenas de violência repentina, criando uma estética visual que combina com o ritmo inquietante da narrativa. O filme se desvia dos moldes convencionais de comédia e thriller, resultando em uma obra segmentada e provocativa que não busca agradar ao público comum. Quem se aproxima desta história precisa estar preparado para uma trama fragmentada, onde o desconforto e a ambiguidade imperam, elevando a obra a uma análise complexa sobre os limites da narrativa e da experiência humana.

Filme: Ninguém Precisa Acreditar em Mim

Direção: Fernando Frias

Ano: 2023

Gênero: Suspense / Comédia

Nota: 8/10