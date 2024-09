A melhor comédia romântica dos últimos 2 anos está na Netflix — e você vai querer ficar em casa para assistir

Meses atrás, o Prime Video trouxe ao público “Uma Ideia de Você”, romance que explora a relação inesperada entre uma galerista e um cantor de uma boy band, estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. Então, a Netflix lança “Case Comigo”, com uma trama similar de romance entre um cidadão comum e uma celebridade da música. Owen Wilson vive Charlie, um professor de matemática divorciado, que acaba conquistando o coração da popstar Kat, interpretada por Jennifer Lopez. Apesar de inspirados em livros diferentes, os dois filmes compartilham elementos narrativos em comum.

A popularidade recente dessas histórias que unem celebridades e desconhecidos reflete o impacto das redes sociais, onde a fama repentina de pessoas comuns tornou-se algo comum. Em “Uma Ideia de Você”, Solène, interpretada por Hathaway, enfrenta o assédio midiático e o julgamento das redes, que questionam sua idade e a relação com um músico mais jovem, afetando até mesmo sua filha. A perda de privacidade é um dos temas centrais, com a filha de Solène descobrindo o romance online antes mesmo de ouvir da própria mãe.

Já em “Case Comigo”, Charlie, após conhecer Kat durante um show, se vê com centenas de milhares de seguidores no Instagram, deixando para trás a vida de anonimato. De um professor visto como entediante por sua filha, ele se torna uma sensação nas redes, enfrentando, assim como Solène, o choque da vida pública. Ambos os personagens experimentam o peso de viver ao lado de figuras públicas, com questões sobre privacidade e adaptação à exposição constante.

Assim como em “Um Lugar Chamado Notting Hill”, as duas histórias mostram como o amor pode resistir a estilos de vida completamente diferentes. O personagem de Jennifer Lopez, Kat, tal como Anna Scott de Julia Roberts, redescobre a simplicidade da vida comum ao lado de Charlie, que, por sua vez, se sente privilegiado em ser escolhido por uma mulher talentosa e famosa. Esse contraste entre mundos alimenta o enredo, trazendo uma reflexão sobre o valor das pequenas coisas.

Mesmo sendo uma comédia romântica que abraça os clichês do gênero, “Case Comigo” conquista com sua simplicidade e leveza. A química entre Owen Wilson e Jennifer Lopez, embora improvável, mantém o público envolvido, e o filme se desenrola com charme, explorando de forma divertida as complexidades dos relacionamentos entre pessoas comuns e celebridades.

Além disso, o filme traz uma mensagem relevante sobre a autenticidade em um mundo onde a imagem pública muitas vezes se sobrepõe à realidade. O relacionamento entre Charlie e Kat destaca a importância de uma conexão genuína, mostrando que, no fim, o que vale é o apoio mútuo e o entendimento, não as diferenças superficiais de estilo de vida.

“Case Comigo” pode não reinventar a roda no que se refere a comédias românticas, mas oferece uma experiência agradável e confortável, ideal para quem busca um entretenimento despretensioso. O toque de contemporaneidade, somado à familiaridade com as histórias de amores improváveis entre celebridades e pessoas comuns, faz com que o filme funcione como uma escapada romântica e divertida.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Musical/Romance

Nota: 8