O filme que tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e foi visto por menos de 30% dos assinantes da Netflix

Sydney Sibilia é um nome que ecoa originalidade no cinema italiano, um patriota criativo cuja ousadia tem transformado a indústria. Como um dos cineastas mais inovadores de sua geração, Sibilia acumulou prêmios e reconhecimento, incluindo o prestigioso David di Donatello de Melhor Novo Diretor. Sua habilidade em capturar narrativas improváveis e transformá-las em histórias fascinantes se manifesta mais uma vez em “Mixed by Erry”, uma biografia incomum de um homem ainda mais peculiar.

Desde “A Incrível História da Ilha das Rosas” (2020), Sibilia tem se destacado por questionar convenções narrativas e desafiar o status quo com personagens humanistas e provocadores. Nesse filme, ele pintou o retrato de uma figura que abraçava a rebeldia e a inovação em meio a um mundo saturado de conformismo. Com “Mixed by Erry”, o cineasta continua sua jornada ao explorar a vida de outro sonhador idealista que, ao mesmo tempo que almeja escapar da vida comum, encontra-se inevitavelmente nas manchetes policiais.

A trajetória de Enrico Frattasio, o “Erry” do título, começa com uma cena impactante. O ano é 1991, e Enrico, já preso em uma penitenciária de segurança máxima, carrega uma reputação digna dos líderes da temida Camorra, a máfia campanhesa. Para alguém de aparência frágil, que exibe um ar de perplexidade diante de seu destino, é difícil imaginar que ele tenha sido o responsável por um dos maiores esquemas de pirataria da história italiana, duplicando ilegalmente mais de 180 milhões de fitas cassete ao longo de uma década.

A performance de Luigi D’Oriano, junto ao roteiro coescrito por Sibilia e Armando Festa, desconstrói a figura do mafioso violento e manipulador. Ao contrário, Erry é retratado como um sonhador ingênuo, um jovem com aspirações artísticas que se perde em meio a suas ambições de se tornar DJ. O que começa como um simples desejo de sucesso no mundo da música logo se transforma em um império clandestino que amontoa fortunas em liras, tudo a partir de um laboratório improvisado em Forcella, um bairro pobre de Nápoles.

No entanto, o filme não se limita à história linear de um homem e sua ascensão ao poder. O gênio de Sibilia está em como ele articula a narrativa, trazendo nuances que humanizam os personagens sem perder de vista o drama da situação. Enrico, que desde pequeno se fascina pelo som do toca-fitas na loja de um amigo da família, é moldado por sua experiência no negócio da destilaria caseira do pai. Esse ambiente peculiar talvez seja o ponto de partida para a transformação do jovem modesto em um dos maiores distribuidores de fitas da Europa, mesmo que isso não estivesse em seus planos iniciais.

O filme constrói com precisão a evolução de Enrico, equilibrando momentos de introspecção com um olhar atento para as dinâmicas familiares que moldam sua personalidade. Ao lado dos irmãos Peppe e Angelo, ele desenvolve uma operação impressionante que, apesar de sua complexidade e do talento administrativo que o trio demonstra, acaba inevitavelmente sendo desmantelada pela polícia. O desfecho trágico culmina em uma condenação de quatro anos e meio de prisão, mas o impacto da história vai além dos tribunais.

Uma das cenas mais memoráveis de “Mixed by Erry” ocorre após os créditos, onde uma jogada inesperada do roteiro liga o Tratado de Maastricht a uma quadra de tênis. É um toque final irônico que sublinha a futilidade e o fracasso inerente ao mundo do crime, por mais glamorosa que tenha sido a jornada. O contraste entre a vida de riqueza ostentada, com Lamborghinis amarelas, e o inevitável declínio é um lembrete pungente de que, na vida do crime, não há vitórias duradouras.

Com “Mixed by Erry”, Sibilia oferece uma visão multifacetada de uma figura controversa, ao mesmo tempo divertida e trágica. O filme é um reflexo de sua habilidade singular em captar a essência humana em meio a circunstâncias extraordinárias, mantendo o público cativado do início ao fim.

Filme: Mixed by Erry

Direção: Sydney Sibilia

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Musical/Biografia

Nota: 9/10