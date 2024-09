Baseado em crime que horrorizou a Itália, filme na Netflix vai te deixar perplexo e impactado

No ambiente isolado de um tradicional colégio católico para garotos de classe média em Roma, os valores morais e éticos parecem desvanecer-se. O enredo de “Garotos de Bem”, escrito por Edoardo Albinati, Massimo Gaudioso e Luca Infascelli, volta seis meses no tempo para traçar a sequência de eventos que culminaram em uma tragédia: a brutalidade sofrida por duas jovens naquela noite fatídica.

A adolescência é uma fase delicada, onde a mente se inunda de emoções complexas. Medo da rejeição, insegurança com a aparência, ansiedade quanto ao futuro e o desejo por liberdade e independência são sentimentos que surgem com força. Muitos jovens acabam moldando suas personalidades na busca de aceitação e, ao longo desse caminho, podem perder-se de si mesmos. Quando não há um ambiente familiar seguro, pautado pelo respeito e carinho, é improvável que esses adolescentes cresçam para se tornarem adultos conscientes e responsáveis.

Em certo momento de “Garotos de Bem”, um dos personagens revela o “segredo” por trás da educação dada a esse grupo de rapazes: permitir que extravasem sua violência para evitar que a raiva se acumule, caso contrário, poderiam se tornar fascistas. Contudo, o que não percebem é que já exibem traços fascistas. Rapazes adolescentes, cercados de privilégios, protegidos por famílias ricas que escondem segredos sombrios, agem sem remorso simplesmente porque sabem que podem.

Embora a trama se passe em 1975, ela é tão atual que poderia estar ocorrendo nos dias de hoje, especialmente ao retratar a criação de indivíduos misóginos. Esses jovens idolatravam Adolf Hitler, apresentavam sinais evidentes de distúrbios psicológicos e desdenhavam qualquer forma de respeito pelas mulheres, inclusive suas próprias mães — figuras femininas subjugadas, traídas e maltratadas, vivendo sob a fachada glamorosa de uma alta sociedade corrupta.

O filme “O Massacre do Circeo”, dirigido por Stefano Mordini e inspirado no romance de Edoardo Albinati, explora a vida desse grupo de adolescentes, do qual despontam Angelo Izzo (Luca Vergoni), Andrea Ghira (Giulio Pranno) e Gianni Guido (Francesco Cavallo). Eles elaboram um plano para enganar e sequestrar Rosaria (Federica Torchetti) e Donatella (Benedetta Porcaroli).

Com promessas falsas, as duas amigas são levadas para uma casa isolada à beira-mar, nas proximidades de Roma, onde se tornam vítimas de agressões brutais. Apenas uma delas sobrevive, fingindo-se morta; a outra sucumbe às atrocidades. Os criminosos são capturados e condenados à prisão perpétua, mas, anos depois, acabam sendo libertados. Este final levanta questões inquietantes sobre a contínua desvalorização e objetificação das mulheres, um problema sustentado tanto por indivíduos quanto pelas instituições estatais.

Apesar de sua abordagem brutal, “Garotos de Bem” não consegue oferecer ao mundo as lições que ele tanto precisa. Ao invés disso, reforça uma triste constatação: o ciclo de opressão e derrota das mulheres permanece ativo em uma sociedade ainda profundamente marcada pelo patriarcado e pela desigualdade de gênero.

Filme: Garotos de Bem

Direção: Stefano Mordini

Ano: 2021

Gênero: Drama

Nota: 8/10