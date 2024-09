Uma das comédias românticas mais amadas dos anos 2000, filme baseado em livro com mais de 15 milhões de cópias vendidas está no Prime Video

Renée Zellweger brilhou ao interpretar Bridget Jones, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Baseado no livro de Helen Fielding, “O Diário de Bridget Jones” é uma comédia romântica de sucesso, com três sequências lançadas após o êxito mundial do primeiro filme. Fielding construiu sua obra inspirada no clássico “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen, transportando temas e dilemas para a contemporaneidade.

Sob a direção de Sharon Maguire, a trama acompanha a trajetória de Bridget (Zellweger), uma mulher solteira na faixa dos 30 anos, que trabalha no setor editorial, luta com seu peso e é fumante. No emprego, ela se vê envolvida com seu chefe, Daniel Cleaver (Hugh Grant), um homem charmoso, porém manipulador, que adora enviar mensagens provocativas durante o expediente. Paralelamente, há Mark Darcy (Colin Firth), um advogado de personalidade reservada e aparentemente arrogante, com quem Bridget tem uma relação tensa, cheia de ambiguidades. A dinâmica entre eles se complica ainda mais devido ao histórico entre Darcy e Cleaver, que foram amigos em Cambridge, mas romperam após um desentendimento, gerando uma rivalidade constante.

Bridget se refugia em seu diário pessoal, onde anota obsessivamente o peso, a quantidade de álcool consumida e o número de cigarros fumados. Ali também desabafa sobre os infortúnios amorosos, em especial sobre suas complexas interações com Cleaver e Darcy. Seus momentos de alívio surgem na companhia dos amigos íntimos Jude (Shirley Henderson), Shazza (Sally Phillips) e Tom (James Callis), com quem compartilha as aventuras e desventuras da vida sentimental e os desafios do ambiente profissional.

Enquanto tenta lidar com seus próprios relacionamentos, Bridget enfrenta outra crise, desta vez no casamento dos pais, vividos por Jim Broadbent e Gemma Jones. A mãe de Bridget decide sair de casa e se envolve com um vendedor de joias, complicando ainda mais a vida da protagonista, que busca, de maneira atrapalhada, mediar a situação familiar, sem sucesso. Ao mesmo tempo, Bridget descobre que Cleaver, além de sedutor, é desonesto. Após engatar um relacionamento com Darcy, percebe que ele não é o vilão que imaginava, o que leva a uma reviravolta em sua percepção dos dois homens.

Um dos grandes atrativos de “O Diário de Bridget Jones”, seja na versão literária ou cinematográfica, está na forma cômica e despretensiosa com que situações do dia a dia são retratadas. A personagem principal, com sua espontaneidade e reações inesperadas, conquista o público ao representar de maneira engraçada situações com as quais muitos se identificam. A atuação de Zellweger é um dos pontos altos do filme, entregando uma Bridget carismática e genuína. Para dar vida à personagem, a atriz engordou 13 quilos, tornando a sua performance ainda mais autêntica.

Bridget Jones, na verdade, surgiu antes da publicação dos livros, quando Helen Fielding escrevia uma coluna no The Independent, a partir da qual a personagem ganhou notoriedade. Com o tempo, Jones se tornou um ícone da cultura pop, especialmente por representar de maneira realista as inseguranças e dilemas de muitas mulheres modernas, que lutam pela aceitação pessoal, enquanto enfrentam desafios no amor e na vida profissional.

Para muitos, “O Diário de Bridget Jones” é um autêntico comfort movie. A leveza com que o filme aborda temas como amor, autoaceitação e os altos e baixos da vida moderna faz dele um clássico entre as comédias românticas. Disponível no Prime Video, o filme é garantia de boas risadas e momentos de identificação, sendo um entretenimento valioso para quem aprecia histórias que, embora simples, tocam pela sua sinceridade e humor.

Filme: O Diário de Bridget Jones

Direção: Sharon Maguire

Ano: 2001

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10