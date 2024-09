Você vai ficar sem fôlego até o último segundo: o suspense histórico da Netflix que é uma pequena obra-prima

A imprevisibilidade dos eventos descritos em “6 Dias” ressalta de maneira contundente o desejo incessante do ser humano por um milagre, mesmo quando está preso em um emaranhado de dilemas que se perpetuam ao longo da vida. O filme, dirigido pelo neozelandês Toa Fraser, examina uma tragédia real com uma precisão que só o cinema consegue alcançar. Com uma abordagem visual meticulosa que capta cada nuance das reações dos atores, “6 Dias” argumenta que o mundo nunca ofereceu realmente um refúgio seguro para a humanidade. Em vez disso, qualquer sensação temporária de conforto e adaptação é inevitavelmente desafiada pela tirania dos poderosos e pelas ameaças de facínoras que buscam violar os princípios fundamentais da convivência pacífica. A violência e o arbítrio apenas alimentam o ódio e a desordem, criando um ambiente de caos e morte.

O roteiro de Glenn Standring, ao lançar um olhar detalhado sobre a era de Margaret Thatcher, foca na invasão de 30 de abril de 1980 à embaixada iraniana em Kensington, Londres, por seis rebeldes da Frente Revolucionária Democrática para a Libertação do Arabistão (FRDLA). O ataque resultou no sequestro de 26 reféns e mobilizou o Special Air Service (SAS), a unidade de elite britânica conhecida por sua eficácia em situações extremas. “6 Dias” então mergulha em uma narrativa carregada de agilidade e tensão, capturando desde a intimidade das operações de resgate até as discussões formais e por vezes bizantinas do governo britânico sob a liderança de Thatcher. A inclusão de cenas nas reuniões da pré-escola montessoriana serve como uma ironia poderosa, oferecendo uma perspectiva intrigante sobre a crise.

Toa Fraser apresenta o episódio traumático de maneira multifacetada, explorando tanto a Operação Nimrod do SAS, na qual o oficial Rusty Firmin desempenhou um papel crucial, quanto a corajosa e imparcial cobertura jornalística da BBC, representada pela destemida Kate Adie. Jamie Bell, como Firmin, e Abbie Cornish, como Adie, trazem um magnetismo dramático a um enredo complexo e cativante, que torna quase dispensável a presença de Mark Strong como Max Vernon, o comandante da missão.

A Operação Nimrod durou seis dias, até 5 de maio, resultando na morte de dois indivíduos e na libertação dos 24 reféns restantes. O líder da FRDLA, Awn Ali Mohammad, também conhecido como Salim, interpretado brilhantemente por Ben Turner, foi morto e enterrado sem lápide em um subúrbio de Londres.

Filme: 6 Dias

Direção: Toa Fraser

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10