O filme de 10 bilhões, que foi assistido por 166 milhões de espectadores, volta ao catálogo da Netflix

Em 1989, Dominic Toretto buscava um título que prometia renovar sua trajetória no mundo das corridas. Certo de que aquela temporada seria sua grande vitória, imprevistos começaram a minar sua confiança. Na entrada da segunda curva, óleo derramado complicou sua condução, enquanto o carro número 23 ameaçava sua liderança. Para agravar, Kenny Linder, seu antigo adversário, retornava ao circuito, colocando em xeque as expectativas de Dominic. Em momentos assim, até o mais preparado piloto pode se ver à mercê do inesperado, sem controle sobre o que está por vir.

No início de “Velozes e Furiosos 8”, o diretor F. Gary Gray nos transporta para o cenário tropical do Caribe, onde Dom e sua equipe desfrutam de dias ensolarados. Gray, que ganhou destaque após o sucesso de “Straight Outta Compton: A História do N.W.A.”, traz uma nova perspectiva à saga, ajudando o filme a ultrapassar a marca de 1,25 bilhão de dólares em bilheteria. A trama, no entanto, não se limita a novos visuais ou locações exóticas, e questiona o que ainda pode ser inovador em uma narrativa tão explorada, trazendo um elenco sólido, liderado por Vin Diesel, para lidar com desafios que vão além das tradicionais cenas de ação.

Dominic, agora exausto em suas interações familiares, forma uma aliança inesperada com Cipher, a enigmática vilã vivida por Charlize Theron. Essa parceria abala sua equipe, que hesita, mas o segue fielmente. Entre corridas e conflitos, Dom, ao lado de Letty, navega por novos territórios, tanto geográficos quanto emocionais. Gray utiliza as habilidades de Diesel e Michelle Rodriguez em cenários vibrantes, destacando uma corrida pelas ruas de Havana, onde Dom protege a honra de seu meio-irmão Fernando. Em uma disputa acirrada com Raldo, vivido por Celestin Cornielle, Dom sai vitorioso, mas abdica do prêmio, reforçando sua reputação lendária.

Enquanto Dom e Cipher ainda têm questões a resolver, o filme entrega embates marcantes, tanto sob o calor da América Central quanto em um desafiador terreno congelado na Sibéria. A ação atinge seu ápice com um submarino emergindo e veículos blindados sendo lançados pelos ares, tudo orquestrado pela equipe de efeitos visuais de Mark Gullesserian. Ao final, o grupo peculiar de Dom e Letty se reúne em Nova York, no topo de um prédio, cientes de que o futuro trará obstáculos ainda maiores, mas sempre prontos para o que vier a seguir.

Filme: Velozes e Furiosos 8

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 8/10