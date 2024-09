O primeiro filme da Netflix em 2024 a ultrapassar 70 dias no top 10 mundial

Com quase 800 quilômetros de extensão, o rio Sena corta o norte da França, incluindo a capital, Paris, até se lançar no Atlântico. Sob suas águas tranquilas, um segredo aterrorizante se esconde: a presença de tubarões. Esse cenário improvável dá vida ao longa da Netflix, “Sob as Águas do Sena”, dirigido por Xavier Gens e escrito em colaboração com Maud Heywang e Yannick Dahan, onde um pesadelo profundo se materializa e choca.

No filme, Gens explora o absurdo, um recurso comum no cinema de ação hollywoodiano, capaz de entreter e envolver o público. Assim como outros filmes de suspense onde criaturas inesperadas invadem ambientes inusitados, essa obra mexe com o medo de forma irônica, mas não se limita a isso. A produção tenta ainda incutir uma mensagem ecológica, o que amplia a complexidade da narrativa e lhe dá uma camada a mais de reflexão.

A personagem principal, Sofia, interpretada por Bérénice Bejo, é uma ambientalista e mergulhadora experiente, que lidera uma equipe em uma expedição para documentar uma imensa área de poluição no oceano Pacífico. Durante essa missão, os mergulhadores encontram não só a devastação ambiental, mas também um predador inesperado: um tubarão que ataca sem piedade. Sofia, observando tudo de longe, mergulha na tentativa de salvar alguém, mas seu esforço quase resulta em tragédia pessoal.

Passados três anos, Sofia agora trabalha como guia em passeios turísticos. Contudo, seu passado a persegue quando uma jovem ativista a procura com informações sobre um tubarão monitorado, batizado de Lilith, que foi visto nas águas do Sena. Relutante, Sofia é forçada a voltar ao campo de ação, enfrentando perigos que vão muito além do esperado. Ela tenta alertar as autoridades sobre a presença da criatura, especialmente com os Jogos Olímpicos de 2024 se aproximando, quando o Sena será palco de competições de natação.

A obra de Gens é claramente inspirada em sucessos como “Tubarão”, “Serpentes a Bordo” e “Godzilla”. Misturando esses elementos com a estética do trash e do gore, o resultado é uma produção que equilibra o terror e a diversão. A escolha de situar um estilo mais voltado ao público americano em uma Paris caótica e multicultural traz uma nova dinâmica ao gênero, ainda que com imperfeições evidentes.

Apesar de não ser uma produção que irá revolucionar o cinema, “Sob as Águas do Sena” oferece entretenimento suficiente para agradar aos fãs do estilo. Embora as críticas evidenciem algumas falhas na execução, o filme consegue proporcionar uma mistura de tensão e drama. A ambientação parisiense, com o icônico rio como palco, adiciona um charme único, onde o inimaginável acontece, e a fantasia se funde com a realidade de forma a manter a audiência apreensiva até o fim.

Filme: Sob as Águas do Sena

Direção: Xavier Gens

Ano: 2024

Gênero: Ação/Drama/Terror

Nota: 8/10