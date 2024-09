O melhor filme da Netflix em 2024, até agora: suspense de ação vai te deixar sem fôlego do início ao fim

Jeremy Saulnier retorna com um filme que não se preocupa em ser discreto, e essa escolha marca uma de suas maiores virtudes. Ele é reconhecido por provocar intensas reações no público, capturando sua atenção de forma implacável ao longo de uma trama que desafia a lógica convencional e subverte expectativas sem cerimônia. A história, que parece inicialmente comum, ganha uma dimensão inesperada quando explora a jornada de um homem negro, vítima de uma abordagem policial abusiva. Saulnier constrói esse personagem como um ex-fuzileiro naval que, apesar de pacato e disciplinado, carrega as cicatrizes da guerra no Iraque e a determinação de não aceitar injustiças por parte daqueles que deveriam protegê-lo. O filme, portanto, se afasta dos moldes tradicionais, oferecendo uma experiência narrativa incomum.

Histórias de qualidade não seguem compromissos previsíveis, e há sempre o risco de que, ao tentar ser tão surpreendente, uma narrativa possa perder o foco e afastar o público. No entanto, “Rebel Ridge” contorna esse problema com sucesso. Após um incidente envolvendo Terry Richmond, que é injustamente abordado por policiais enquanto anda de bicicleta, começa uma batalha kafkiana para provar sua inocência e reaver seu dinheiro.

A trama se aprofunda ao explorar temas legais já vistos em obras como o documentário “A 13ª Emenda”, de Ava DuVernay, mas sem a intenção didática. Com Aaron Pierre no papel principal, interpretando com uma mistura de suavidade e contida raiva, o filme mantém uma tensão crescente enquanto ele confronta o xerife local, ajudado por uma jovem idealista. No fim, o longa evita clichês românticos e entrega uma conclusão inesperada, reforçando que mesmo homens equilibrados podem se tornar perigosos quando confrontados.

Filme: Rebel Ridge

Direção: Jeremy Saulnier

Ano: 2024

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10