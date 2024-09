O melhor filme da Netflix em 2024, baseado em uma história real que escandalizou a Europa

Embora ainda não tenhamos alcançado o momento em que as figuras públicas são efetivamente responsabilizadas por suas transgressões, o crescente interesse de jornalistas e cineastas sobre esses casos demonstra que a busca pela justiça está em plena expansão. Um exemplo claro dessa tendência é a série de escândalos envolvendo abusos sexuais, que há muito tempo servem como combustível para a indústria do entretenimento. O documentário “A Grande Entrevista” explora esse fenômeno ao revisitar o controverso comportamento de Andrew Albert Christian Edward, o terceiro filho da rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), e o impacto duradouro de suas ações.

Diferentemente de seu irmão mais velho, o atual rei Charles 3º, amplamente reconhecido por sua dedicação à filantropia e às causas ambientais — embora também tenha enfrentado seu próprio escrutínio público por traições durante seu casamento com a princesa Diana de Gales (1961-1997) —, Andrew se tornou notório pelos encontros secretos com jovens, algumas delas menores de idade. Esse comportamento culminou em um processo judicial, no qual ele foi acusado de abusar de Virginia Louise Giuffre, uma estudante americana, quando ela tinha apenas 17 anos, em 2001.

O diretor Philip Martin aborda o tema de forma cuidadosa e detalhada, explorando uma série de personagens sinistros e tramas paralelas que cercam o caso de Andrew. O roteiro, escrito por Samantha McAlister, Geoff Bussetil e Peter Moffat, é minucioso ao apresentar os bastidores que levaram o príncipe a ser confrontado com evidências irrefutáveis de seus crimes. McAlister, uma das jornalistas que esteve à frente das negociações para a realização da polêmica entrevista na BBC, revela os bastidores da produção de uma das maiores revelações jornalísticas do século, expondo a forma meticulosa com que o príncipe foi desmascarado diante das câmeras.

Em 2000, a produtora do programa “Newsnight” da BBC, McAlister, contactou o fotógrafo Jae Donnelly, de Nova York, para seguir os passos de Jeffrey Epstein (1953-2019), que já enfrentava uma série de acusações de crimes sexuais. A investigação foi se desdobrando até alcançar a família real britânica, o que acabou se tornando o foco da narrativa de Martin, que habilmente direciona sua atenção para a Casa de Windsor, sem perder de vista a importância de Epstein e outras figuras chave envolvidas no escândalo.

A história também envolve Ghislaine Maxwell, socialite britânica e então companheira de Epstein, cuja participação aprofundou ainda mais o drama. À medida que as investigações avançaram, veio à tona que as festas organizadas por Maxwell e Epstein eram apenas a superfície de uma rede muito maior e mais sombria de tráfico sexual. Epstein, antes de ser condenado a 20 anos de prisão, cometeu suicídio em uma cela no Centro Correcional Metropolitano, em Nova York. Quanto a Andrew, ele conseguiu encerrar o processo contra ele ao pagar doze milhões de libras a Giuffre. Como consequência, a Casa de Windsor retirou seus títulos reais, em um movimento simbólico que marcou o fim de sua presença na esfera pública.

O documentário, ao revisitar esses eventos, reforça como o impacto da justiça é gradual, mas implacável, e que mesmo aqueles no topo da pirâmide social não estão imunes às consequências de seus atos. A produção, que se desenrola com uma narrativa instigante e precisa, capta de forma impressionante o desenrolar de um dos casos mais significativos de nossa era.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10