Comédia hilária com Bradley Cooper e Kristen Bell na Netflix é a dose perfeita de risadas para espantar o mau humor e o estresse

O amor, retratado como cego, irracional e repleto de boas intenções, é o tema que permeia os cem minutos de “Relação Explosiva”. A trama gira em torno de um ex-criminoso em busca de redenção, cuja inclinação a retomar velhos hábitos parece persistir, mesmo com o apoio de uma especialista em métodos que afastam a violência. No entanto, esta comédia desafia o rótulo de romântica, preferindo explorar uma abordagem caótica e cheia de contratempos.

David Palmer e Dax Shepard reúnem em seu filme uma coleção de personagens excêntricos, todos inseridos em uma narrativa que, à primeira vista, parece se arrastar, mas logo deslancha em uma sequência de perseguições eletrizantes. Entre os destaques, temos um detetive atrapalhado, um homem rancoroso incapaz de aceitar ter sido abandonado, e um policial gay com uma libido desenfreada. E claro, não podemos esquecer do carro que rouba a cena constantemente. Shepard consegue, apesar dos desafios, equilibrar essa mistura explosiva em um roteiro ousado e coeso, que acaba rendendo momentos quase surpreendentes.

Yul Perkins, outrora um dos criminosos mais temidos da Califórnia, está em liberdade condicional após delatar antigos comparsas, uma decisão que lhe rendeu uma sentença de morte no submundo do crime. Com uma nova identidade, ele agora atende pelo nome de Charlie Bronson, uma referência óbvia ao lendário astro dos filmes de ação. Desde então, Charlie tem evitado confusões, até que sua namorada, Annie Bean, recebe uma proposta de emprego irrecusável. Shepard interpreta Yul/Charlie de maneira intrigante, destacando os impulsos reprimidos de seu personagem, como a constante vontade de agredir qualquer um que cruze seu caminho, especialmente o vizinho, que, por ironia do destino, é também o policial responsável por sua vigilância.

Annie, interpretada por Kristen Bell, é uma professora de sociologia que, cansada de ensinar a adolescentes desinteressados, decide abraçar a nova oportunidade de carreira. O incentivo vem de Debbie Kreeger, vivida por Kristin Chenoweth, que não consegue aceitar que alguém com um mestrado em resolução de conflitos desperdice seu talento em uma sala de aula com jovens desmotivados e grosseiros. A decisão de Annie põe Charlie em uma encruzilhada, dando início à verdadeira trama do filme.

Os diretores conseguem mesclar com maestria momentos de humor, como a cena de Randy Anderson, o agente designado para monitorar Charlie, vivido por Tom Arnold. Randy se encontra em apuros ao tentar recuperar o controle de seu carro, que, em um ato de descuido, ficou no ponto morto. Esses momentos de comédia se entrelaçam com situações de tensão crescente, como a presença de Gil Rathbinn, o ex-namorado de Annie interpretado por Michael Rosenbaum, que começa a farejar o perigo que Charlie representa. Ele, inclusive, é o primeiro a descobrir a verdadeira identidade do protagonista. A entrada de Alex Dmitri, um mafioso interpretado por Bradley Cooper, adiciona mais complexidade à narrativa. Para completar o elenco de personagens extravagantes, Jess Rowland assume o papel de Terry, o irmão de Gil, um policial gay com comportamentos nada discretos. No entanto, a verdadeira estrela do filme é o Lincoln Continental 1967 de Charlie, um carro que atrai tanto a atenção do público quanto dos personagens ao longo do filme.

“Relação Explosiva” é, portanto, uma produção que surpreende pela capacidade de equilibrar cenas de ação frenética com momentos de humor desconcertante, criando uma experiência única que vai além das convenções da comédia romântica tradicional.

Filme: Relação Explosiva

Direção: David Palmer e Dax Shepard

Ano: 2012

Gêneros: Comédia/Ação

Nota: 8/10