Romance com Anne Hathaway está entre os mais assistidos mundialmente no Prime Video há 18 semanas

O novo filme do Prime Video, “Uma Ideia de Você”, dirigido por Michael Showalter, mergulha profundamente nas complexas questões do etarismo e sexismo, especialmente no contexto midiático e social. Com Anne Hathaway e Nicholas Galitzine nos papéis principais, a trama explora o relacionamento inesperado entre Solène, uma mulher de 40 anos, e Hayes, um jovem integrante de uma boy band, que se conhecem por acaso nos bastidores do festival de música Coachella.

Solène está no evento acompanhando sua filha adolescente, Izzy (Ella Rubin), enquanto Hayes faz parte do show, sendo um dos membros da famosa banda August Moon. O encontro acontece de forma inusitada quando Solène, em busca de um banheiro, acaba entrando no trailer de Hayes sem saber quem ele é. A interação entre eles ocorre antes que ela perceba sua identidade.

Mais tarde, durante uma sessão de autógrafos, os dois se reencontram, e Hayes logo mostra interesse em saber mais sobre Solène. A troca de informações é breve, mas o suficiente para que ele a procure posteriormente, descobrindo que ela é dona de uma galeria de arte em Los Angeles.

Apesar da evidente química entre eles, Solène resiste à aproximação de Hayes, sabendo que a sociedade seria rápida em julgar o relacionamento devido à diferença de idade. Afinal, não é comum ver uma mulher de 40 anos envolvida romanticamente com um jovem astro da música que, para muitos, poderia facilmente ser namorado de sua filha. Entretanto, o afeto e a atração entre os dois rapidamente transcendem as barreiras impostas pela lógica e pela opinião pública.

Como esperado, o casal não consegue escapar das lentes vorazes dos paparazzi, que logo transformam seu romance em manchete de tabloides. A mídia, sempre ávida por polêmicas, não poupa Solène de uma enxurrada de críticas, quase todas relacionadas à sua idade e à ideia de que uma mulher madura não deveria se envolver com um homem tão mais jovem.

Os questionamentos sobre sua competência como mãe surgem, evidenciando o duplo padrão com que a sociedade trata homens e mulheres em situações semelhantes. Enquanto homens mais velhos, que namoram mulheres mais jovens, muitas vezes são vistos de maneira indulgente ou até admirados, mulheres que fazem o mesmo são prontamente julgadas, sendo pintadas como impróprias ou inadequadas. O filme retrata com precisão essa disparidade, mostrando como, independentemente da posição social ou das conquistas pessoais, a mulher é frequentemente colocada no papel de vilã.

Apesar de evocar lembranças de “Um Lugar Chamado Notting Hill”, com sua temática de encontros improváveis entre figuras de mundos distintos, “Uma Ideia de Você” carece do mesmo charme envolvente e romântico. A química entre Hathaway e Galitzine funciona, mas o personagem de Hayes parece raso e sem profundidade.

Não por falta de esforço de Galitzine, que traz uma presença cativante e carisma ao papel, mas o roteiro simplesmente não lhe dá a oportunidade de explorar camadas mais complexas de seu personagem. Com traços angelicais e uma beleza quase etérea, Galitzine se alinha à estética de um conto de fadas, mas é Hathaway quem realmente carrega o filme. Sua atuação brilhante e sua presença magnética elevam a narrativa e garantem que o filme entregue uma experiência, no mínimo, satisfatória.

“Uma Ideia de Você” não é um filme revolucionário, mas cumpre sua função como entretenimento leve, ao mesmo tempo em que oferece reflexões pertinentes sobre o modo como as mulheres são tratadas pela sociedade. Embora falte ao longa a profundidade emocional que poderia ter, ele não deixa de trazer à tona discussões importantes sobre os padrões de gênero e as injustiças que ainda persistem.

Filme: Uma Ideia de Você

Direção: Michael Showalter

Ano: 2024

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10