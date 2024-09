A comédia que chegou há apenas uma semana na Netflix e está entre os 10 mais assistidos em 100 países

Dave e John Chernin mal conseguiam disfarçar a empolgação ao promover “Os Novatos” em Chelsea, um bairro vibrante de Nova York. Essa animação tem motivo: a série que criaram, centrada em um grupo de amigos mergulhando nas complexidades e absurdos do ensino médio, captura de forma cativante uma fase da vida em que tudo parece possível, mas também assustadoramente incerto. Ao explorar um período marcado pela transformação, os Chernin aproveitam ao máximo um elenco que parece ter nascido para interpretar esses personagens.

Afinal, o processo de se tornar quem realmente somos leva tempo, e o roteiro dos irmãos sublinha que rapazes podem chorar, garotas podem ser o que quiserem, e que o ensino médio é uma jornada repleta de obstáculos, como uma interminável gincana emocional. Em meio a isso, as situações inesperadas — e muitas vezes trágicas — da vida surgem sem aviso, abalando as certezas e forçando a amadurecer rapidamente, como um golpe brutal em um momento de calmaria.

A vida, no fundo, é um ciclo interminável de medos, aspirações, autocobrança e expectativas, que frequentemente nos deixamos acreditar que devemos atender ao mundo, enquanto o mundo, indiferente, sequer percebe nossa existência. Não há reciprocidade nas angústias, nas preocupações sobre o que o futuro nos reserva, nem qualquer promessa de que será diferente. Os dilemas que enfrentamos são moldados pelas obsessões do momento — alguns intensos, outros absurdamente superficiais — e as dúvidas, sempre presentes, são o combustível de uma ansiedade constante.

Sentir-se deslocado, como se estivéssemos sempre nos colocando em situações desconfortáveis e, às vezes, perigosas, parece um fardo inevitável da juventude. Com o tempo, essa sensação se torna menos aguda, até que, finalmente, uma maturidade libertadora nos permite lidar com os desafios de forma mais consciente e equilibrada.

Benj, Connor e Eddie, os protagonistas, estão determinados a não desperdiçar um único segundo dessa fase. Eles se aventuram, inclusive, a tentar se aproximar dos alunos mais velhos. Connor, apelidado carinhosamente de “Feto”, guia seus amigos em escapadas por festas em locais questionáveis, até que Benj, por fim, tem a chance de organizar sua própria festa, aproveitando que seus pais estão fora da cidade.

Mason Thames, Raphael Alejandro e Ramon Reed, que dão vida aos três jovens, exibem o carisma de atores experientes, rivalizando até mesmo com Bobby Cannavale, que interpreta o excêntrico professor de ciências, o senhor Studebaker. O humor desconcertante e ingênuo de “Os Novatos” nos transporta para uma época em que todos acreditávamos que seríamos lendas, sem precisar de cetamina, mas ainda assim expostos a substâncias que, de uma forma ou de outra, sempre causam algum tipo de dano.

Filme: Os Novatos

Direção: Dave e John Chermin

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Coming-of-age

Nota: 8/10