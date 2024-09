Entre os 7 filmes mais assistidos na Netflix em 2023, thriller de ação com Idris Elba teve 112 milhões de visualizações

Inspirado pela obra de Neil Cross, “Luther: No Cair da Noite” marca o retorno triunfante de Idris Elba no papel do enigmático detetive John Luther. A narrativa densa e eletrizante se desenrola a partir de um ponto crucial: Luther se encontra encarcerado, vítima de uma armadilha arquitetada por um assassino em série astuto, David Robey (Andy Serkis). Esse antagonista implacável não apenas expôs os segredos sombrios do protagonista, levando à sua queda, como também continua a assombrá-lo, mesmo dentro das paredes da prisão.

O desespero de Luther é intensificado quando Robey, exibindo um sadismo inigualável, envia para a cela do detetive uma transmissão ao vivo dos corpos incinerados de suas vítimas, entre as quais se destaca o jovem Callum Aldrich. Poucos dias após esse choque, Corinne (Hattie Morahan), mãe de Callum, aparece na prisão para confrontar Luther, culpando-o pela morte de seu filho e pela fuga do assassino. Sentindo o peso da culpa e motivado por um desejo visceral de justiça, Luther decide que a prisão não pode ser o seu fim. Ele orquestra uma fuga audaciosa com um único objetivo: capturar Robey e pôr fim ao seu reinado de terror.

Agora um fugitivo, Luther caminha nas sombras de Londres, uma cidade que conhece bem, mas onde agora é caçado tanto pela polícia quanto pelo criminoso que busca deter. A narrativa se intensifica quando a filha adolescente da detetive Odette Raine (Cynthia Erivo) é sequestrada por Robey, forçando Raine a formar uma aliança improvável com Luther. Juntos, eles enfrentam um inimigo que não apenas mata, mas também inspira outros através de suas transmissões ao vivo na deep web, criando uma legião de seguidores dispostos a participar de seus atos macabros.

O que torna “Luther: No Cair da Noite” particularmente instigante é a maneira como a trama se entrelaça com a realidade contemporânea, onde a tecnologia se torna uma aliada perigosa nas mãos de mentes perturbadas. A obra explora como a internet, com seu vasto alcance e anonimato, se transforma em um palco para a exibição de horrores, refletindo a obsessão moderna por visibilidade e validação instantânea. Robey é o arquétipo do psicopata do século 21, usando cada ferramenta tecnológica disponível para satisfazer seu desejo doentio de reconhecimento e poder.

Embora a narrativa mergulhe profundamente nas trevas da psicopatia e da violência, “Luther: No Cair da Noite” também oferece um contraponto de elegância e sofisticação. Diferente dos filmes de ação exagerada com gadgets futuristas, Luther depende de sua astúcia, experiência e habilidades físicas para sobreviver e combater o mal. A sofisticação de Idris Elba no papel de Luther é comparável ao charme clássico de James Bond, mas com um toque de realismo cru. Elba, com sua presença imponente e uma performance contida, mas carregada de intensidade, encapsula perfeitamente a dualidade do personagem: um homem marcado por suas falhas, mas movido por um senso inabalável de dever.

As cenas de ação, embora presentes, são cuidadosas e comedidas, privilegiando a tensão e a construção de suspense sobre os efeitos especiais exagerados. A sequência mais grandiosa ocorre no coração de Londres, em Piccadilly Circus, onde Luther enfrenta Robey em uma cena que envolve acidentes espetaculares e corpos despencando de edifícios, ressaltando a escala épica do confronto entre os dois.

Idris Elba, com sua altura imponente e ares de sofisticação, se destaca em cada momento na tela, transmitindo uma autoridade silenciosa e um carisma que poucos atores conseguem igualar. Sua interpretação de Luther em “No Cair da Noite” é um tour de force, consolidando ainda mais sua posição como um dos grandes talentos do cinema atual. “Luther: No Cair da Noite” não é apenas um filme, mas uma experiência intensa e envolvente que merece ser vista e apreciada.

Título: Luther: No Cair da Noite

Direção: Jamie Payne

Ano: 2023

Gênero: Policial / Ação / Thriller

Nota: 9/10