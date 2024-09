O primeiro filme de Benicio del Toro a permanecer 10 semanas no top 10 mundial da Netflix

Com Benicio Del Toro à frente, “Camaleões” traz um suspense que se desenrola sob a direção de Grant Singer, que estreia em longas-metragens, e com roteiro que contou com a colaboração do próprio Del Toro e de Benjamin Brewer. A trama segue o detetive Tom Nichols (Del Toro) enquanto ele se aprofunda na investigação do assassinato de uma corretora de imóveis, Summer (Matilda Lutz), cujo relacionamento morno com Will Grady (Justin Timberlake), herdeiro da empresa onde trabalhava, é abalado por encontros secretos com o ex-marido, Sam Gifford (Karl Glusman).

Nichols enfrenta uma complexa lista de suspeitos, incluindo Grady, Gifford, e Eli Phillips (Michael Pitt), um homem rancoroso que foi forçado a vender sua propriedade para a empresa de Grady. À medida que Nichols avança na investigação, as pistas o levam a uma teia mais intrincada do que parecia à primeira vista, revelando uma conspiração que mistura tráfico de drogas e corrupção policial. Em um ambiente onde todos têm segredos, Nichols precisa de uma determinação inabalável, reminiscentes de Frank Serpico, para desvendar a verdade por trás dos eventos.

Del Toro entrega uma performance notável, dando vida a um detetive que, embora regido por uma forte bússola moral, sabe quando traçar limites em suas interações. O personagem de Nichols é tão absorvido por suas reflexões internas que o mundo exterior parece se distanciar, criando um ambiente de paranoia e introspecção que ressoa com o público. Sua jornada é uma imersão em psicodelia, onde a linha entre sanidade e delírio se esvai, e o espectador é arrastado junto nessa turbulência mental.

Singer, que traz sua experiência de videoclipes para o cinema, imprime um estilo visual dinâmico e pulsante. Sua familiaridade com clássicos como “Um Corpo que Cai”, “A Sangue Frio” e “Zodíaco” reflete-se na atmosfera noir do filme, que, embora não ofereça um enredo revolucionário, se destaca pela sofisticação com que é conduzido. A colaboração com o diretor de fotografia Mike Gioulakis foi crucial para criar a estética setentista e texturizada do filme, conseguida através da técnica film box. A decisão de usar apenas uma câmera na maioria das cenas — exceto no jantar inicial, onde três câmeras foram empregadas — reforça o foco narrativo e visual de Singer.

“Camaleões” pode não reinventar o gênero, mas Singer demonstra uma mão firme em sua estreia, conseguindo moldar um thriller de tons clássicos e elegantes. Com Del Toro liderando o elenco, o filme se firma como um início promissor para um cineasta que já mostra um estilo distinto, construído com base em suas influências e escolhas técnicas refinadas.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 9/10