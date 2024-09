Adaptação de livro com 500 mil exemplares vendidos, romance é um dos 3 filmes mais assistidos do Prime Video mundialmente

Amor, com sua natureza imprevisível e exigente, muitas vezes desafia quaisquer expectativas e normas sociais, especialmente em casos onde as relações parecem exigir uma ruptura monumental com o estabelecido para que a felicidade possa florescer. O filme “Minha Culpa”, dirigido por Domingo González em sua estreia em longas-metragens, abraça a ideia de que o amor não pode existir sem conflitos.

O diretor se aventura profundamente em temas complexos e conflituosos, escolhendo explorar as interações mais íntimas dos personagens. No entanto, sua tentativa de sugerir modelos de comportamento esbarra em problemas, principalmente porque os personagens não são exatamente exemplos de integridade moral.

A vida guarda muitos segredos, e o amor, com sua capacidade de transformar tudo ao redor, talvez seja o mais enigmático de todos. É essa transformação mágica, que une trajetórias distintas e vidas independentes em uma jornada compartilhada, que Noah, a protagonista interpretada por Nicole Wallace, busca, mesmo que inconscientemente.

Ela está à procura de algo que traga cor e significado à sua vida aparentemente comum, embora ainda não saiba onde ou como encontrar esse algo. No início de sua jornada, Noah toma a iniciativa de empacotar suas lembranças em uma mala roxa, encerrando um capítulo de sua vida marcado por memórias variadas, algumas boas, outras nem tanto.

O roteiro, co-escrito por González e Mercedes Ron, autora da trilogia que inspirou o filme, insinua desde cedo que o ambiente que Noah está deixando para trás é carregado de tensão e segredos, uma sensação que se intensifica com a chegada de Rafaella, a mãe da jovem.

Rafaella, interpretada por Marta Hazas, não é uma vilã tradicional, mas sua natureza descuidada e superficial faz dela uma presença complicada na vida de Noah. Ao buscar a filha para levá-la ao novo lar, um luxuoso palacete branco cheio de jardins e grandiosas salas, mas curiosamente desprovido de uma biblioteca, Rafaella introduz Noah a uma nova realidade.

Embora inicialmente cética, a jovem começa a se sentir atraída pelo conforto e opulência do quarto cuidadosamente preparado para ela. No entanto, as expressões de Noah revelam um desconforto persistente, um desajuste que gradualmente se transforma em uma forma de raiva silenciosa.

Este conflito interno é o que move a narrativa de González, que a partir daí se concentra na adaptação de Noah a esse novo mundo, onde ela é forçada a interagir com pessoas que julga fúteis e arrogantes, e a lidar com emoções inesperadas que começam a dominá-la.

Na transição para a segunda metade do filme, o foco se desloca para o envolvimento de Noah com Nick, seu meio-irmão interpretado por Gabriel Guevara. González também dá espaço para o desenvolvimento de subtramas, como a que envolve Ronnie, um líder de gangue que se apresenta como uma espécie de acessório exótico para os ricos, interpretado por Fran Berenguer.

No entanto, o papel de Guevara como Nick deixa claro que “Minha Culpa” é, em muitos aspectos, uma versão moderna de “As Ligações Perigosas”, o clássico romance epistolar de Choderlos de Laclos. Embora atualizado para o público contemporâneo, o filme traz uma sensação de familiaridade, com velhas intrigas e jogos de poder disfarçados sob novas aparências.

“Minha Culpa” se destaca não apenas pelo retrato das relações complicadas, mas também pela maneira como coloca seus personagens em situações que forçam reflexões sobre moralidade e escolhas. Domingo González, ao focar nas nuances dos relacionamentos e nas tensões que surgem quando diferentes mundos colidem, oferece uma exploração intrigante dos dilemas que moldam o amor e a lealdade.

A combinação de um enredo envolvente, personagens complexos e um cenário visualmente impressionante torna o filme uma interessante adição ao gênero de dramas românticos, mesmo que repita fórmulas conhecidas.

Filme: Minha Culpa

Direção: Domingo González

Ano: 2023

Gêneros: Drama

Nota: 7/10