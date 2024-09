Um dos papeis mais recentes de Anthony Hopkins, filme ficou por 19 dias no TOP 10 do Max em 20 países

Sigmund Freud, considerado o ‘pai da psicanálise’, fugiu da Áustria, seu país de origem, em 1938, devido à perseguição nazista. Seus últimos anos foram vividos em Londres, o que o colocou geograficamente próximo de outras mentes brilhantes da época, incluindo C.S. Lewis, o renomado autor britânico conhecido por sua obra principal, “As Crônicas de Nárnia”. Embora ambos frequentassem círculos intelectuais contemporâneos, não há registros de que eles tenham se encontrado pessoalmente, até mesmo porque seus campos de atuação eram bastante distintos.

No entanto, o dramaturgo Mark Saint Germain criou a peça “A Última Sessão de Freud”, que imagina um encontro entre esses dois intelectuais. A peça é baseada no livro “The Question of God”, de Armand Nicholi, que também inspirou um documentário homônimo. Enquanto o livro e a peça comparam as ideias dos dois pensadores, a adaptação cinematográfica de “A Última Sessão de Freud”, dirigida por Matt Brown e lançada em 2023, explora essa interação hipotética.

No filme, Anthony Hopkins interpreta Freud, enquanto Matthew Goode assume o papel de Lewis. A trama é ambientada em 1939, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial e da morte de Freud. A fantasia do encontro se dá especialmente pelas divergências filosóficas entre os dois homens, ambos exercendo grande influência intelectual em sua época.

De um lado, C.S. Lewis é conhecido por sua visão religiosa e cristã, defendendo a moralidade como elemento central na vida humana e acreditando que a existência possui um propósito transcendente e divino. Por outro lado, Freud tinha uma compreensão completamente diferente. Para ele, a moral e a ética eram produtos da cultura e da necessidade de controle social; acreditava que a vida não tinha propósito transcendente e que não havia vida após a morte.

O filme explora essas divergências por meio de discussões e argumentações fundamentadas nas correntes filosóficas de cada um. Os diálogos são baseados em frases escritas e em ideias expostas em seus respectivos livros. As conversas se intensificam à medida que as circunstâncias da época se desdobram, abordando temas como a crise política e a iminente guerra, o medo do sofrimento, o luto e a morte, além da relação de Freud com a sexualidade de sua filha caçula, Anna, que seguiu seus passos e se tornou uma referência na psicanálise.

Filme: A Última Sessão de Freud

Direção: Matt Brown

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8