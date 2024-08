Anti-herói de Keanu Reeves está na Netflix em saga que arrecadou 1 bilhão de dólares nos cinemas

Poucas produções de ação conseguiram deixar uma marca tão profunda quanto “John Wick” (também conhecido como “De Volta ao Jogo”). Inspirado por obras icônicas do gênero e pela temática de máfia, o roteiro, criado por Derek Kolstad e transformado em filme pelo diretor Chad Stahelski, ambos veteranos do universo dos dublês, trouxe uma nova perspectiva para o thriller de ação. Este longa-metragem, que rapidamente se estabeleceu como um clássico contemporâneo, introduziu John Wick, um dos anti-heróis mais cativantes e icônicos do cinema moderno. A performance de Keanu Reeves foi crucial para o sucesso do filme, emprestando ao personagem uma profundidade emocional e uma presença marcante que poucos atores conseguiriam igualar.

Na trama, John Wick é retratado como um ex-assassino de aluguel que abandonou sua carreira mortal em busca de uma vida pacata ao lado de sua esposa, a quem amava profundamente. No entanto, sua felicidade é interrompida quando sua esposa adoece e falece, deixando Wick devastado. Em um gesto de amor e conforto, ela organiza a entrega de um filhote de cachorro após sua morte, com o intuito de ajudar John a lidar com a solidão. Wick se apega imediatamente ao cãozinho, que representa seu último vínculo com a mulher que amava. Entretanto, essa frágil paz é quebrada quando, em um posto de gasolina, ele cruza o caminho de Iosef, filho do chefão da máfia Viggo Tarasov. Iosef fica obcecado pelo carro de Wick, um Ford Mustang Mach 1 de 1969, mas John se recusa a vendê-lo. Esse confronto inicial planta a semente para a violência que se seguirá.

Na mesma noite, a casa de Wick é invadida por Iosef e seus capangas, que não apenas roubam o Mustang, mas também assassinam brutalmente o cachorro de Wick. Esse ato bárbaro reacende em John a fúria de seus dias como assassino, despertando uma sede de vingança implacável. A partir desse momento, o submundo do crime treme, pois todos sabem que desafiar John Wick é uma sentença de morte. Viggo, ao perceber a gravidade da situação e a fúria que seu filho desencadeou, tenta desesperadamente apaziguar Wick e impedir um banho de sangue, mas seus esforços são inúteis. Wick está determinado a vingar a morte de seu cão e a violência perpetrada contra ele, e nenhum obstáculo será grande o suficiente para detê-lo.

O que se segue é uma sequência de ação eletrizante e meticulosamente coreografada. Cada cena de combate é um espetáculo visual de precisão e brutalidade, destacando a habilidade de Wick como um guerreiro letal. Keanu Reeves, em um esforço para trazer autenticidade ao seu papel, participou de 90% das cenas de ação, incluindo perseguições de carro e combates corpo a corpo. Para alcançar o nível de realismo necessário, Reeves se submeteu a um treinamento rigoroso, que incluía jiu-jitsu brasileiro, manuseio de armas de fogo e técnicas de combate em espaços confinados. Seu comprometimento com o papel também o levou a treinar com ex-militares e especialistas em táticas de luta, aprimorando suas habilidades até o ponto de execução perfeita.

A cinematografia de “John Wick” é outro aspecto que merece destaque, sendo um componente essencial para a criação de sua atmosfera única. Jonathan Sela, diretor de fotografia, utilizou uma paleta de cores em tons de néon e uma iluminação que realça os contrastes entre sombras e luzes, conferindo ao filme um toque noir contemporâneo. Essas escolhas estéticas não apenas realçam o perigo sempre presente, mas também enfatizam a sofisticação do mundo em que Wick opera. Os cenários e figurinos são pensados para refletir a dualidade do protagonista: um homem de classe, mas com uma capacidade ilimitada para a violência. Cada detalhe visual contribui para consolidar a imagem de John Wick como um ícone elegante e letal, solidificando o filme como uma obra-prima do cinema de ação moderno.

Filme: John Wick — De Volta ao Jogo

Direção: Chad Stahelski

Ano: 2014

Gênero: Ação/Suspense/Policial

Nota: 10