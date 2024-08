Último dia na Netflix: Danny Glover, Kevin Kline e Kevin Costner em um dos maiores faroestes da história

Os caubóis, figuras emblemáticas da cultura norte-americana, continuam a representar um dos símbolos mais duradouros dos Estados Unidos, e “Silverado” é uma obra que reafirma a importância desse mito. Durante o período de consolidação dos Estados Unidos como uma nação independente, os desafios eram imensos. Com uma recém-criada república federativa, o país se via diante da tarefa monumental de unificar treze estados originais sob uma Constituição que, na época, possuía apenas quinze emendas.

A autonomia estadual, embora essencial para a identidade federalista, gerava conflitos constantes e uma aplicação desigual das leis. Este era um território ainda em formação, onde a ordem era frequentemente uma miragem, e o Estado lutava para impor seu domínio sobre um cenário de caos latente. A independência, obtida após sete anos de guerra, só foi plenamente reconhecida com o Tratado de Paris, em 1783, mas a verdadeira batalha para estabelecer uma nação coesa estava apenas começando.

Lawrence Kasdan, ao revisitar o Velho Oeste em “Silverado”, capta esse espírito indomado de uma época em que as fronteiras eram porosas e a lei, muitas vezes, uma mera sugestão. O filme explora temas clássicos do faroeste: disputas territoriais, o roubo de gado, a desintegração de famílias, e a desesperança que levava muitos à criminalidade. A narrativa é situada no árido sudoeste californiano, uma paisagem que, apesar de sua beleza austera, serve de palco para histórias de sobrevivência e conflito.

Kasdan não foge dos clichês do gênero, mas os utiliza como ferramentas para construir uma trama que, mesmo familiar, consegue ser refrescante. Ao evocar produções emblemáticas como “Joe Kidd” e “Três Homens em Conflito”, ele presta uma homenagem ao western tradicional, enquanto infunde sua própria marca no gênero.

O roteiro, uma colaboração entre Lawrence e seu irmão Mark, apresenta personagens cuidadosamente esculpidos, cujas motivações e trajetórias são reveladas gradualmente. A princípio, o filme parece seguir o ritmo calmo do oeste, mas logo o aço e a pólvora tomam o centro do palco. A travessia de um rio caudaloso, montado em cavalos, é uma cena que encapsula o que “Silverado” se propõe a ser: um retorno às raízes do western, mas com uma sensibilidade moderna.

Paden, interpretado por Kevin Kline, é o forasteiro enigmático cuja jornada de adaptação ao novo ambiente oferece momentos de humor sutil e uma reflexão sobre a busca por pertencimento em um mundo implacável. Sua tentativa de comprar uma arma decente, mas sendo forçado a se contentar com uma pistola de qualidade duvidosa, não apenas adiciona uma camada de comicidade, mas também lança luz sobre a persistente obsessão americana por armas, tratada aqui de forma leve, mas incisiva.

Enquanto Paden busca seu lugar, o filme se desdobra em múltiplas subtramas, trazendo à tona personagens como Jake, vivido por Kevin Costner, cujo espírito livre contrasta com o desespero silencioso de Paden. A introdução de Danny Glover como Mal Johnson, o caubói negro que enfrenta o racismo no saloon de Estela, interpretado por Linda Hunt, marca um ponto de inflexão na narrativa. Este momento não só sublinha as tensões raciais da época, mas também amplia o escopo do filme, oferecendo uma crítica social sutil mas poderosa. A trama se completa com a figura de Emmett, o sábio excêntrico de Silverado, cuja performance por Scott Glenn confere ao filme uma profundidade emocional inesperada.

Kasdan demonstra maestria ao costurar essas histórias, transicionando suavemente entre cenas de ação e momentos de introspecção. Ele revela a corrupção dos xerifes, celebra a hospitalidade dos bartenders, e exalta as mulheres fortes e inteligentes que, apesar das adversidades, mantêm sua dignidade intacta. “Silverado” é mais do que uma simples aventura no Velho Oeste; é uma reflexão sobre valores, honra e a luta pela sobrevivência em um mundo onde o bem e o mal nem sempre estão claramente delineados. Ao fim, o filme desperta uma nostalgia por um tempo que, embora duro e implacável, oferecia uma clareza moral muitas vezes ausente na complexidade do presente. A vida, afinal, é um duelo constante entre ordem e caos, e “Silverado” captura essa dualidade com precisão e elegância.

Filme: Silverado

Direção: Lawrence Kasdan

Ano: 1985

Gêneros: Western/Comédia/Aventura/Ação

Nota: 8/10