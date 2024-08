Comédia dramática com Daisy Ridley, no Prime Video, é sessão de terapia que vai tirar peso das suas costas

A introspecção e a depressão nem sempre caminham juntas, mas é mais provável que pessoas introspectivas estejam suscetíveis à depressão. Há várias razões para isso, entre elas o isolamento, a ruminação e o medo de que seu verdadeiro eu seja rejeitado, caso venha a ser conhecido pelos outros, o que contribui para quadros depressivos. “Às Vezes Penso em Sumir”, longa-metragem de Rachel Lambert, trata desse tema.

Inspirado no curta de Stefanie Abel Horowitz, que, por sua vez, foi baseado na peça “Killer”, de Kevin Armento, o filme mergulha nos sentimentos de Fran, a protagonista vivida por Daisy Ridley.

Com uma abordagem de cinema independente, a comédia dramática explora os pensamentos autodestrutivos de Fran, enquanto a acompanha em sua rotina diária, entre sua casa e seu trabalho. Fran mora em uma pequena cidade costeira, onde nasceu. De sua janela, ela costuma observar um guincho, no qual frequentemente imagina se pendurar para morrer.

Esse é apenas um dos vários pensamentos dela relacionados à morte. Ela se vê caída no meio do bosque com um ferimento na cabeça, ou em uma fogueira no meio da praia. Fran está sempre morta em suas visões. O título em inglês é “Sometimes I Think About Dying”. Essas ideias não são intrusivas; elas vêm como um anseio diário de fuga de sua realidade, que parece monótona e frustrante.

No trabalho, Fran parece repetir cotidianamente as mesmas atividades sem graça. Enquanto todos planejam uma homenagem a uma colega que está prestes a se aposentar, Fran assiste a tudo com desconexão. Nada parece afetá-la profundamente. Os eventos apenas flutuam na superfície de seus sentimentos, sempre sem penetrá-la.

As lentes dão closes nas manias de Fran, como quando ela fica puxando a pele da boca. Seu olhar vagueia sem rumo, sem emoção. Mas tudo muda com a chegada de um novo colega de trabalho chamado Robert (Dave Merheje), um homem seguro de si o bastante para compartilhar intimidades constrangedoras com um grupo de novos colegas desconhecidos. E é sendo exatamente quem ele é que consegue penetrar nas duras camadas de Fran.

Robert parece não se intimidar com muita coisa, nem mesmo em revelar que este é o primeiro emprego de sua vida, que gosta de silêncios constrangedores, ou que não gosta de pessoas que preferem capa de chuva a guarda-chuva. São pequenas bobagens que, saindo dos lábios de Robert, fazem com que Fran se sinta um pouco mais segura para também compartilhar o que há dentro de sua mente.

Com uma performance sutil e introspectiva de Daisy Ridley, o longa-metragem explora, de forma sombria e minimalista, a jornada dessa personagem melancólica para fora de sua solidão. Pertencer e se sentir acolhido por quem se é, é essencial para a saúde mental. “Às Vezes Penso em Sumir” demonstra a complexidade dessa batalha interna profunda e sinuosa que é a depressão.

Filme: Às Vezes Penso em Sumir

Direção: Rachel Lambert

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 8