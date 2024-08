Nenhum filme vai te emocionar tanto: comédia dramática no Prime Video é o filme mais bonito do último ano

A vida, se seguisse um roteiro perfeitamente equilibrado, seria como aqueles pequenos mundos em miniatura que tanto nos fascinaram na infância, onde tudo parece encaixar-se de forma impecável. É com essa reflexão que Zach Braff constrói “Uma Boa Pessoa”, disponível no Prime Video, explorando a jornada turbulenta de uma jovem que, ciente de seus erros, busca redenção. Mas para isso, ela precisará atravessar labirintos interiores, revisitando passagens de sua existência que, um dia, podem guiá-la ao almejado Paraíso.

Braff, com sua escrita envolvente, permite que o público compartilhe das experiências sombrias da protagonista, vividas em um instante fatídico que, apesar de quase trivial, termina em tragédia. As cenas, vibrantes e poéticas, são permeadas por uma prudência serena, revelando o quanto cada um de nós carrega tanto o divino quanto o demoníaco dentro de si. A trama sugere que a vida é uma constante oscilação entre queda e ascensão, onde cabe a nós escolher entre a estagnação no sofrimento ou a coragem de tentar novamente.

Allison, a personagem central, vê sua alegria, leveza, amor e dignidade transformarem-se subitamente em culpa, dor, vício e abandono. Orgulhosa de suas recentes conquistas, ela estava em um noivado tranquilo com Nathan e prosperava como representante de uma empresa farmacêutica. Seu trabalho, ainda que parte de um sistema que ela detesta, era uma fonte de renda considerável e lhe rendia momentos de humor sutil ao longo dos 128 minutos do filme. Com o casamento se aproximando, Allison tentava estreitar os laços com a família do futuro marido, mas um acidente trágico, ocorrido a caminho de uma loja de vestidos de noiva, muda o curso de sua vida para sempre.

Antes da tragédia, Florence Pugh e Chinaza Uche formam um casal de felicidade quase irritante, e Braff não se sente obrigado a abordar a questão racial, pois o drama deles transcende o visível. O segundo ato do filme mergulha o público na dor que passa a definir a essência de Allison. Pugh entrega uma atuação profunda, capturando as camadas de desespero da personagem, que luta para superar sua tragédia pessoal, ainda que a dependência de um potente opioide ameace enterrá-la. Morgan Freeman, interpretando Daniel, o pai de Nathan, surge como um mentor salvador, trazendo serenidade e justiça em meio ao caos.

Daniel também enfrenta seus próprios demônios, algo que fica claro na cena final, quando, em uma carta, expressa sua preocupação com o futuro de Ryan, sua filha caçula, interpretada por Celeste O’Connor. Chega o momento de Daniel seguir seu caminho, embarcando para um novo destino com a tranquilidade de quem confia na ex-nora para continuar o legado de aprendizado. Essa é a chance derradeira para Allison provar se realmente aprendeu as lições que a vida lhe impôs.

Filme: Uma Boa Pessoa

Direção: Zach Braff

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 10