Baseado em uma das histórias reais mais macabras do mundo, terror com Helen Mirren está na Netflix

“A Maldição da Casa Winchester”, lançado em 2018, sob a direção de Michael Spierig e Peter Spierig, que coescreveram o roteiro com Tom Vaughn, é um longa-metragem de terror e suspense estrelado por Helen Mirren, Jason Clarke e Sarah Snook. Com atuações excepcionais, o suspense remonta à lenda de um antigo imóvel nos Estados Unidos, um dos locais assombrados mais famosos do país.

O enredo acompanha o doutor Eric Price (Clarke), um psiquiatra enviado pela diretoria da empresa fundada pelo marido da milionária Sarah Winchester (Mirren) para investigar se ela sofre de transtornos mentais. Sarah é obcecada por construir cômodos sem planejamento prévio ou arquitetura específica, transformando sua residência em uma espécie de Frankenstein dos imóveis: algo caótico e remendado.

Na mesma casa, vivem a sobrinha Marion (Snook), que ficou viúva recentemente, e seu filho, Henry (Finn Scicluna-O’Prey), que passa a sofrer de sonambulismo e a ser atormentado por espíritos que perambulam pela mansão. Conforme Price convive com a família e com a rotina incansável de obras, ele também passa a experimentar situações paranormais e a relembrar traumas de seu passado. Em meio a tudo isso, ele tenta encontrar uma faísca de lucidez e racionalidade.

Localizada em San Jose, na Califórnia, a Mansão Winchester é uma construção de 1884, conhecida até hoje por ser uma casa mal-assombrada. Hoje aberta para visitação, o público pode explorar os diversos corredores labirínticos e passagens secretas que conduzem às centenas de cômodos da casa. Com uma arquitetura incomum, devido às contínuas expansões realizadas no imóvel por Sarah Winchester, sua única proprietária, a casa tem 169 quartos, 40 escadas, 47 lareiras, 2 salões de baile e mais de 10 mil janelas espalhadas em seus sete andares. Outra curiosidade sobre a construção é que ela possui portas e janelas no teto e no chão que não levam a lugar algum.

Mas por que tantos cômodos? Sarah Winchester perdeu o marido e sua única filha, tornando-se herdeira de uma vasta fortuna, além de uma participação na Winchester Repeating Arms Company, uma fabricante de rifles. A lenda diz que, após contatar um médium em Boston, ele lhe disse que sua família era assombrada pelos espíritos dos mortos pelas armas fabricadas pela empresa familiar. O médium teria aconselhado Sarah a construir os cômodos para os fantasmas, como forma de ser deixada em paz pelos espíritos. A construção durou 38 anos, até a morte de Sarah, em 1922.

Apesar do tamanho do imóvel, os espaços livres são pouquíssimos, o que forçou a produção a recriar em estúdios grande parte dos ambientes. Muito pouco foi realmente gravado no local. Toda a produção se dedicou bastante a estudar a história verdadeira; inclusive, as roupas de Sarah foram minuciosamente observadas para serem recriadas com a maior fidelidade possível.

Helen Mirren também se dedicou a compreender a personalidade, a história e o comportamento da verdadeira Sarah para conseguir interpretá-la na tela. Apesar disso, o personagem de Clarke, doutor Price, é fictício. Nunca houve nenhum contato real entre a verdadeira Sarah e um homem com esse nome.

Filme: A Maldição da Mansão Winchester

Direção: Michael Spierig e Peter Spierig

Ano: 2018

Gênero: Terror/Thriller/Suspense

Nota: 8