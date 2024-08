236 dias entre os mais assistidos do mundo: o filme do Prime Video que quebrou todos os recordes

Embora o amor seja frequentemente descrito como caprichoso e implacável, existem relacionamentos que desafiam qualquer lógica aparente, como se uma barreira invisível precisasse ser derrubada para que a felicidade pudesse, enfim, florescer. “Minha Culpa” explora a ideia de que o amor verdadeiro não existe sem conflitos, e ao se aventurar por essas águas turvas, Domingo González demonstra ousadia em sua estreia como diretor de longa-metragem. O cineasta espanhol acerta ao focar nos aspectos mais íntimos dos personagens, mas comete erros ao tentar impor modelos de comportamento, especialmente quando se considera que a integridade moral está longe de ser o ponto forte dos personagens que habitam a trama.

A vida é cheia de mistérios, e o amor talvez seja o maior deles. Duas pessoas, com caminhos muitas vezes opostos, podem repentinamente encontrar um ponto de convergência, transformando uma existência antes desbotada em um espetáculo vibrante. Noah, a protagonista, está em busca dessa reviravolta, embora não saiba exatamente como ou com quem ela acontecerá. Enquanto isso, a personagem de Nicole Wallace precisa resolver pendências que ameaçam seu caminho. Ela começa embalando lembranças em uma mala roxa, sugerindo que seu passado é tão pesado quanto o fardo que carrega.

A narrativa, escrita por González e baseada na obra de Mercedes Ron, insinua um ambiente carregado de desconfiança, sentimento que se intensifica com a chegada de Rafaella, a mãe de Noah. Interpretada por Marta Hazas, Rafaella, com sua ambiguidade moral, leva a filha para uma nova vida, cercada de luxo, mas desprovida de substância. Noah, ao admirar o quarto luxuoso que sua mãe lhe preparou, experimenta uma mistura de admiração e desespero, sentimentos que eventualmente se transformam em um ódio silencioso.

A partir desse ponto, González desenvolve o relacionamento de Noah com Nick, seu meio-irmão interpretado por Gabriel Guevara, enquanto também explora subtramas mais densas, como a de Ronnie, vivido por Fran Berenguer. Ronnie, um líder de gangue que serve como uma espécie de mascote dos ricos, adiciona uma camada extra de complexidade à trama. No entanto, a atuação de Guevara confirma que “Minha Culpa” não passa de uma releitura de “As Ligações Perigosas” (1782), de Choderlos de Laclos, recheada com clichês disfarçados de originalidade.

Filme: Minha Culpa

Direção: Domingo González

Ano: 2023

Gêneros: Drama

Nota: 7/10