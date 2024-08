Filme que custou 200 milhões de dólares para ser feito e se tornou o maior fenômeno de audiência da história da Netflix

“Alerta Vermelho”, o filme que conquistou o posto de mais assistido na história da Netflix, somando cerca de 230 milhões de transmissões, foi dirigido e roteirizado por Rawson Marshall Thurber. Compartilhando com “Agente Oculto” o título de produção mais cara da plataforma, ambos os filmes tiveram um custo de 200 milhões de dólares cada, um investimento que se provou estratégico.

Apesar da exuberância visual comparável aos grandes blockbusters de Hollywood, Thurber afirma que 97% das cenas foram gravadas sem o uso de tela verde. Inspirado pelos clássicos de espionagem dos anos 1940, o cineasta, conhecido por seus trabalhos em “Família do Bagulho” e “A Mentira”, já está em fase de produção das duas sequências planejadas, com a primeira delas programada para estrear ainda este ano.

A narrativa central do filme envolve três relíquias históricas de enorme valor para colecionadores e estudiosos. A história tem início com uma introdução ao relacionamento entre Júlio César e Cleópatra, que leva à lenda dos três ovos preciosos que o imperador teria presenteado à rainha egípcia. Enquanto dois desses ovos foram encontrados, o terceiro permanece um mistério. No submundo dos crimes de luxo, dois dos criminosos mais astutos do mundo estão determinados a adquirir essas relíquias, o que leva a Interpol a emitir um alerta vermelho.

Dwayne Johnson assume o papel de John Hartley, um agente do FBI que colabora com a Interpol na missão de capturar um desses criminosos, Nolan Booth, interpretado por Ryan Reynolds, que está tentando roubar um dos ovos. Após uma inesperada reviravolta, Booth é forçado a trabalhar ao lado de Hartley para capturar uma oponente ainda mais perigosa no mundo do crime, conhecida como O Bispo, interpretada por Gal Gadot. Ao longo da trama, as traições e surpresas são constantes, colocando os protagonistas em conflito tanto com as autoridades quanto com outros criminosos, enquanto uma inesperada dinâmica de amizade e romance começa a se formar entre eles.

O filme mistura sequências de ação minuciosamente coreografadas e capturadas em planos-sequência com diálogos cheios de humor e uma dose de trapalhadas por parte dos protagonistas, aliviando a tensão de maneira eficaz. É interessante notar como os personagens interagem com o ambiente ao seu redor, com Thurber utilizando cada elemento em cena para criar acrobacias e momentos de ação memoráveis.

Filmado em 2020, “Alerta Vermelho” enfrentou atrasos causados pela pandemia de Covid-19, o que elevou seu custo inicial de 130 milhões de dólares. Desse montante, 60 milhões foram destinados aos salários dos três protagonistas, que receberam 20 milhões de dólares cada. Embora o filme tenha sido desenvolvido para a plataforma de streaming, ele foi exibido nos cinemas americanos durante sua primeira semana de lançamento.

Além das dificuldades geradas pela pandemia, a produção também foi afetada pela morte de Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, em janeiro de 2020. Rocky faleceu em decorrência de um coágulo sanguíneo no pulmão, o que fez com que Dwayne precisasse se ausentar temporariamente das gravações para ficar com sua família e lidar com o luto.

Apesar das várias referências cinematográficas e da grandiosidade das cenas, o roteiro do filme foi alvo de críticas. O site Roger Ebert descreveu a história como genérica e carente de originalidade, enquanto o New York Times ressaltou que nem mesmo o carisma das estrelas foi suficiente para salvar a narrativa. Contudo, essas críticas não impediram “Alerta Vermelho” de se tornar um sucesso absoluto entre os espectadores.

Com uma combinação bem-sucedida de ação, humor e um elenco de peso, “Alerta Vermelho” se firmou como o maior êxito da Netflix até hoje, provando que a plataforma está mais do que apta a competir com os gigantes de Hollywood.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10