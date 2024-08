O melhor filme de ação de 2024 está na Netflix, é coreano, e você certamente ainda não assistiu

Um fascínio peculiar pelos cenários apocalípticos perpassa o cinema sul-coreano, evidenciado na trama de um homem divorciado, compulsivamente devoto ao trabalho, que cede ao pedido da filha para visitarem a mãe em Busan. A viagem, que deveria ser apenas uma rotina familiar, se transforma em um pesadelo sangrento, quando uma horda de mortos-vivos invade o trem, revirando completamente o que se esperava ser uma simples jornada.

A distopia visceral dirigida por Yeon Sang-ho em “Invasão Zumbi” serviu de catalisador para uma nova geração de cineastas sul-coreanos que abraçam o apocalipse com fervor renovado. Seguindo essa trilha, Heo Myeong-haeng em “Em Ruínas” amplia essa tradição, mantendo a narrativa firmemente ancorada no território nacional, mas com implicações globais, explorando o colapso da sociedade sem escorregar em discursos panfletários.

Na trama, Yang Gi-su, um cientista excêntrico interpretado por Lee Jun-hee, tenta ressuscitar sua filha, So-yeon, em um experimento que já ceifou mais de cem vidas. A intervenção da polícia é tardia, e mesmo ferido, ele consegue escapar, deixando para trás um caos iminente. Paralelamente, os últimos sobreviventes enfrentam a extinção, lutando desesperadamente por qualquer resquício de alimento, enquanto criaturas mutantes se tornam uma ameaça constante.

Entre os sobreviventes, Choi Ji-wan se vê encurralado por um crocodilo gigante, mas sua salvação vem de Nam-san, o caçador que despedaça o réptil e troca partes de seu corpo por suprimentos essenciais. Em um mundo devastado há três anos, bens materiais perderam o valor, e a sobrevivência é a única moeda de troca. Nesse contexto brutal, Nam-san emerge como o defensor que, mesmo imperfeito, é a última barreira entre os humanos restantes e a voracidade do novo mundo.

Assim como Ma Dong-seok em “Invasão Zumbi”, Nam-san, interpretado por um ator igualmente robusto, encarna o anti-herói que enfrenta tanto os canibais quanto os seguidores do desvairado Yang Gi-su. Heo Myeong-haeng não economiza nos efeitos especiais, acentuando a intensidade das sequências de ação que culminam em um confronto final onde apenas o mais forte e astuto pode sobreviver.

Filme: Em Ruínas

Direção: Heo Myeong-haeng

Ano: 2024

Gêneros: Ação

Nota: 8/10