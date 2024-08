As 5 melhores séries de 2024 para assistir na Netflix

Magnatas do Crime, Guy Ritchie

Christopher Rafael / Netflix

Eddie Horniman vê sua vida virar de cabeça para baixo ao receber uma herança inesperada de seu falecido pai: uma vasta propriedade rural. No entanto, essa herança não é apenas uma terra comum; ela faz parte de um império secreto de cultivo de maconha, um negócio altamente lucrativo e perigoso. Eddie logo se vê no centro de uma rede complexa e perigosa, pois grandes figuras do submundo do crime britânico estão de olho em uma fatia desse império. Com o objetivo de proteger sua família das ameaças implacáveis, ele decide se envolver no jogo criminoso, tentando despistar os perigosos rivais. No entanto, à medida que se aprofunda nesse mundo sombrio, Eddie é seduzido pela criminalidade, colocando em risco tudo o que valoriza.