10 filmes eróticos para assistir na Netflix

A Netflix se consolidou como uma plataforma versátil, oferecendo um catálogo diversificado que atende a todos os gostos e preferências, incluindo aqueles com um apreço por filmes com uma carga erótica mais acentuada. Reconhecendo a demanda por esse gênero, a plataforma disponibiliza uma seleção de filmes eróticos que exploram a sensualidade e a complexidade das relações humanas de maneira provocante e instigante. Esta lista se propõe a destacar 10 desses filmes, cuidadosamente escolhidos para quem busca adicionar um toque de picância às suas noites de cinema em casa.

Os filmes selecionados variam em estilo e origem, garantindo uma ampla visão do erotismo através das lentes de diferentes culturas e perspectivas cinematográficas. Desde tramas intensas e apaixonadas até histórias que mesclam desejo com elementos de suspense e drama, cada título foi escolhido por sua habilidade em tecer narrativas envolventes com momentos de intensidade erótica. A lista pretende oferecer uma experiência cinematográfica que vai além do convencional, desafiando os espectadores a mergulharem em histórias que celebram a sensualidade humana de forma artística e respeitosa.

Ao apresentar esta seleção, a intenção é proporcionar uma visão abrangente do que o cinema erótico pode oferecer, destacando obras que se sobressaem tanto pela qualidade da produção quanto pela profundidade de seus enredos. Cada filme promete uma jornada única através de temas que envolvem paixão, desejo e as complexas dinâmicas dos relacionamentos íntimos. Assim, esta lista se torna um convite para explorar o erotismo no cinema de uma maneira que é tanto estimulante quanto reflexiva, ideal para quem busca enriquecer sua experiência de visualização com filmes que provocam e fascinam.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Divulgação / Netflix Nesta adaptação de 2022 do clássico de D. H. Lawrence, Connie Chatterley se vê presa em um casamento infeliz após o retorno de seu marido Clifford da guerra, paralisado e confinado a uma cadeira de rodas. No isolamento de sua vida conjugal, Connie é atraída por Oliver Mellors, o guarda florestal da propriedade. Um intenso romance proibido se inicia, desafiando as convenções sociais e despertando em Connie desejos profundos. Confrontada com os rumores de seu caso, ela enfrenta um dilema que ameaça mudar seu destino.

365 Dias: Hoje (2022) Tomasz Mandes e Barbara Białowąs Karolina Grabowska / Netflix Laura Biel, casada com o chefe da máfia siciliana Don Massimo Torricelli, vive uma vida de luxo e espera um filho, apesar de seu relacionamento ter começado com um sequestro. Quando adversários de Massimo visam Laura para atingi-lo, uma discussão leva Laura e sua amiga Olga a voltarem para a Polônia. Lá, Laura é sequestrada por Marcelo “Nacho” Matos, pertencente a uma família mafiosa rival, e levada para as Ilhas Canárias. Enquanto Massimo se empenha em resgatar Laura, ela começa a desenvolver sentimentos por Nacho, adicionando complexidade ao seu dilema emocional.

Tudo por Ela (2021) Ryuichi Hiroki Aiko Nakano / Netflix narra a história de Rei, uma jovem japonesa determinada a ajudar sua antiga colega de classe, Nanae, que está sendo abusada pelo marido. Movida por um profundo sentimento por Nanae, Rei toma uma decisão drástica ao assassinar o marido abusivo. Contudo, essa atitude gera horror em Nanae, levando a um conflito entre as duas.

365 DNI (2020) Barbara Białowąs e Tomasz Mandes Karolina Grabowska / Netflix Em um thriller romântico polonês de 2020, uma executiva enfrenta um dilema emocional quando é sequestrada por um mafioso que lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele. Confinada em um luxo opulento, ela tenta resistir, mas a atração pelo seu captor se intensifica. Com o tempo, o que parecia ser um sequestro evolui para uma complexa relação de poder, controle e uma paixão avassaladora.

White Girl (2016) Elizabeth Wood Divulgação / Bank Street Films Neste intenso drama de 2016, uma estudante universitária se vê imersa em um mundo de drogas e paixão ao se aventurar em Nova York. Envolvida em um relacionamento conturbado com um traficante, ela enfrenta também a batalha contra a dependência. A narrativa aborda temas difíceis como abuso de substâncias, exploração e a luta por amor e aceitação.

A Vida Secreta de Zoe (2014), Bille Woodruff Divulgação / Lionsgate Zoe Reynard, uma mulher bem-sucedida e mãe dedicada, se encontra em um ciclo perigoso de desejos incontroláveis, levando-a a uma vida dupla oculta. Sua incursão em um mundo sombrio traz consequências que ameaçam destruir sua família e a si mesma. Ela enfrenta o desafio de romper com essa espiral destrutiva para salvar o que mais valoriza.

Lang Tong (2014), Sam Loh Divulgação / Netflix Zach, um sedutor e golpista, engana mulheres para obter dinheiro antes de seguir para o próximo alvo. Sua mais recente conquista é Li Ling, uma herdeira rica que se encanta por ele. No entanto, a trama toma um rumo inesperado quando Zach se apaixona por Li Er, a irmã mais nova de Li Ling. O romance clandestino entre Zach e Li Er se aprofunda, e Li Er convence Zach a ajudá-la num plano sombrio para eliminar Li Ling, a quem ela acusa pela morte dos pais.

Jovem Aloucada (2012), Marialy Rivas Divulgação / Fabula Daniela, uma adolescente de 17 anos, é expulsa da escola após ter relações sexuais com outro aluno. Reprimida por sua família evangélica, ela é obrigada a estagiar numa rede de televisão cristã. Então, Daniela começa a viver várias aventuras sexuais escondida, descobre-se bissexual e compartilha tudo em um blog. Após uma noite de muitos excessos, ela é castigada pelos pais.

Bruna Surfistinha (2011), Marcus Baldini Divulgação / Imagem Filmes Inspirado em uma história real, o filme conta a trajetória de Raquel, uma jovem que abandona sua vida convencional para se tornar Bruna Surfistinha, uma das prostitutas mais notórias de São Paulo. A narrativa mergulha em sua experiência, destacando as dinâmicas de seus relacionamentos e a dualidade entre sua identidade pessoal e profissional.