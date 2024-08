Comédia romântica britânica levinha no Prime Video vai alegrar seu dia

A adolescência é reconhecidamente como uma das fases mais desafiadoras da vida. Além das mudanças hormonais que a acompanham, essa etapa é marcada por uma torrente de emoções, inseguranças e descobertas. Durante esse período, os jovens se aventuram, cometem erros, aprendem com eles, sentem-se isolados, amados, experimentando uma montanha-russa de altos e baixos, tudo ao mesmo tempo.

É também a fase das grandes descobertas, onde se aprende a enfrentar os desafios sozinho, inclusive a lidar com as dores e decepções sem o amparo constante dos pais. Nesta idade, as dificuldades começam a ser enfrentadas de forma mais autônoma. Já não faz sentido compartilhar todas as desilusões com os pais, pois eles não têm mais o poder de resolver tudo. Não podem, por exemplo, fazer desaparecer a espinha gigante no meio da testa, nem obrigar o objeto de sua afeição a retribuir os sentimentos. Tampouco são capazes de garantir que você faça novos amigos com a mesma facilidade de antes. As dores e as alegrias passam a ser enfrentadas de forma mais solitária, como parte do processo de crescimento.

Assim como muitas outras comédias adolescentes, “Como Conquistar Billy Walsh” mergulha nesse universo de descobertas e desafios que é a adolescência. A trama gira em torno de Amelia (Charithra Chandran) e Archibald Arnold (Sebastian Croft), dois amigos que, felizmente, têm um ao outro para compartilhar as dificuldades dessa fase. Archie e Milly, como são carinhosamente chamados, têm uma ligação profunda que remonta ao momento em que seus pais se conheceram na maternidade. Essa amizade, que dura desde sempre, é marcada pelo amor não correspondido de Archie por Milly. Embora tenha nutrido sentimentos por ela durante toda a vida, Archie nunca conseguiu expressar esses sentimentos em voz alta.

A vida de Archie sofre uma reviravolta com a chegada de Billy Walsh (Tanner Buchanan), um novato na escola que é autêntico, charmoso e extremamente carismático. Atraída por Billy, assim como a maioria das garotas do colégio, Milly se vê encantada por ele. Archie, sentindo-se ameaçado, tenta desesperadamente encontrar defeitos em Billy para dissuadir Milly, mas todas as suas tentativas são em vão. O charme e a popularidade de Billy são inegáveis, e Milly parece cada vez mais distante de Archie.

Em um momento de frustração, Archie tenta convencer Milly de que ela está na base da pirâmide social da escola, enquanto pessoas como Billy ocupam o topo. Esse comentário acaba por esfriar a amizade entre os dois, com Milly optando por se afastar de Archie. Sentindo-se rejeitado, Archie faz uma última tentativa desesperada para reconquistar Milly, prometendo ajudá-la a conquistar Billy. Ele consegue o número de um suposto guru do amor que, segundo ele, ajudou seus próprios pais a salvar o casamento após quase se divorciarem.

No entanto, esse plano é na verdade um esquema elaborado por Archie. Ele utiliza um aplicativo de envelhecimento para se passar pelo ‘Doutor do Amor’ em videochamadas com Milly, sem que ela perceba que está falando com ele. Sob a orientação do falso guru, Milly consegue, de fato, atrair a atenção de Billy. No entanto, as coisas começam a dar errado quando ela segue um dos conselhos do ‘Doutor do Amor’, resultando em uma situação embaraçosa. À medida que o plano de Archie começa a desmoronar, fica claro que sua farsa não poderá durar muito tempo. A grande questão que se impõe é: quem Milly escolherá no final?

O filme aborda de forma leve, humorada e despretensiosa a questão dos corações partidos, uma realidade inevitável da adolescência. Saber lidar com essas situações é uma questão de aprendizado e maturidade, que são desenvolvidos ao longo da vida. “Como Conquistar Billy Walsh” consegue capturar essa realidade com uma abordagem que, embora descontraída, não deixa de ser reflexiva sobre os desafios emocionais enfrentados pelos adolescentes.

O enredo do filme se distingue pela forma como equilibra a leveza de uma típica comédia romântica com a profundidade emocional das experiências adolescentes. A relação entre Archie e Milly serve como uma metáfora para a complexidade dos sentimentos e a dificuldade de expressá-los durante essa fase da vida. Por meio de um roteiro inteligente e atuações carismáticas, o filme consegue criar uma conexão autêntica com o público, principalmente com aqueles que estão ou estiveram nessa fase tumultuada da vida.

“Como Conquistar Billy Walsh” não é apenas uma história sobre triângulos amorosos adolescentes. É uma narrativa sobre o crescimento pessoal, a descoberta da verdadeira amizade e o entendimento de que, na maioria das vezes, o verdadeiro amor não está nas grandes demonstrações ou nos gestos dramáticos, mas sim nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas.

Com uma narrativa envolvente e personagens bem desenvolvidos, o filme oferece um retrato sincero e tocante da adolescência, fazendo com que o público, especialmente os jovens, se identifique com as situações e emoções retratadas na tela. “Como Conquistar Billy Walsh” é um lembrete de que, apesar dos desafios e das dificuldades, a adolescência também é uma época de crescimento, autodescoberta e, acima de tudo, de amadurecimento emocional.

Filme: Como Conquistar o Billy Walsh

Direção: Alex Pillai

Ano: 2024

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8