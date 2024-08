Sucesso global, comédia romântica do Prime Video ficou entre os mais vistos em mais de 100 países

Rudy Mancuso é um ator, músico e influenciador norte-americano, filho de brasileiros, que está em ascensão no cinema hollywoodiano. Sua carreira, no entanto, começou há uma década, com a criação de conteúdos na internet e parcerias com outros influenciadores e artistas. “Música” representa, sem dúvida, um grande avanço em sua trajetória, pois marca sua estreia na direção de um longa-metragem. Anteriormente, ele havia dirigido alguns curtas, videoclipes e vídeos para a internet, mas agora seu trabalho assume um tom mais sério e alcança maior repercussão.

Camila Mendes, sua namorada na vida real, também é sua parceira de cena na comédia romântica quase autobiográfica. Rudy interpreta um personagem homônimo que, assim como ele próprio, gosta de criar música por meio de marionetes. Isso pode parecer um tanto bobo ou estranho, mas foi o que impulsionou sua popularidade online e se tornou o ponto central de seu primeiro filme. Portanto, quão bobo isso realmente pode ser? Talvez não tanto assim.

No enredo, Rudy é um jovem universitário nascido em Nova Jersey, filho de imigrantes brasileiros. Sua mãe, Maria (interpretada por Maria Mancuso), é proprietária de um salão de beleza e está determinada a emparelhá-lo com alguma boa garota de origem brasileira. No entanto, Rudy acaba de sair de um relacionamento com Haley (Francesca Reale), que exigia dele um posicionamento mais sério e definido em relação ao futuro.

Rudy, por outro lado, está completamente perdido na vida. Ele ajuda a mãe a limpar o salão e cria músicas nas horas vagas, além de ganhar alguns trocados manipulando sua marionete na estação de metrô. Enquanto perambula pela cidade, vivenciando situações do cotidiano, Rudy experimenta viagens sensoriais por meio do som, como se sua vida fosse um constante musical.

Você pode até pensar que isso não existe ou considerar exagerado, mas pessoas como Rudy enxergam o mundo de uma maneira diferente. Sua experiência de vida é sinestésica, uma jornada repleta de estímulos e criatividade.

Haley, além de não entender, não quer aceitar a forma como Rudy vê o mundo. Ela, uma garota tradicional de classe média americana, deseja que ele se encaixe dentro de seu próprio padrão de vida. É em Isabela (Mendes) que ele encontra aceitação. Embora Isabela também não consiga experimentar o mundo como Rudy, através dos sons, ela acha fascinante e adorável a maneira como ele atravessa a vida. O problema é que Rudy precisa aprender a correr riscos e tomar suas próprias decisões, em vez de se manter sempre tão inseguro e cheio de dúvidas.

“Música” é uma comédia encantadora e diferente, repleta de música, carisma e doçura. É uma bela diversão que certamente o ajudará a ver a vida com outros olhos.

Filme: Música

Direção: Rudy Mancuso

Ano: 2024

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8