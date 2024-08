Produzida por Tom Hanks, sequência da comédia romântica mais lucrativa da história do cinema está no Prime Video

Lançado 14 anos após o primeiro filme, “Casamento Grego 2” também foi escrito por Nia Vardalos, que desta vez cedeu a direção a Kirk Jones, realizador de “Estão Todos Bem”, “A Fortuna de Ned” e “O Que Esperar Quando se Está Esperando”. No primeiro filme, a direção foi confiada a Joel Zwick. “Casamento Grego”, o filme original da franquia, foi um sucesso absoluto de crítica e público, recebendo uma indicação ao Oscar e se tornando a maior bilheteria entre comédias românticas da história do cinema. Baseado na própria vida de Vardalos, o filme conquistou a todos ao retratar uma protagonista fora dos padrões de beleza convencionais, presa às tradições culturais restritivas de sua família grega.

Agora, mais de uma década após o casamento de Toula (Vardalos) e Ian Miller (John Corbett), o casal é pai da adolescente Paris (Elena Kampouris). Assim como aconteceu com seus próprios pais, Toula e Ian acabam sufocando a filha com tantos cuidados e expectativas.

No entanto, a família Portokalos é novamente mobilizada por um casamento iminente, mas não se trata de Paris. Maria e Gus, os pais de Toula, descobrem que, devido a um erro do cartório, nunca foram legalmente casados. Assim, toda a excêntrica e conservadora família se une mais uma vez para organizar a celebração dessa longa união, que agora será oficializada.

Nia Vardalos, mais uma vez, brinca com os choques geracionais e explora temas como as tradições culturais e a união de uma família amorosa e peculiar, repleta de conflitos, diferenças, características únicas e afetos. Essas situações, além de cômicas, são bastante relacionáveis para o público em geral.

O filme tenta mobilizar a legião de fãs do primeiro longa através da nostalgia e do humor proporcionado pela família Portokalos. Contudo, “Casamento Grego 2” não foi recebido com o mesmo entusiasmo que o primeiro filme, mesmo com todos os personagens mantendo o carisma e o humor característicos. O problema reside no fato de que a continuação perdeu o frescor e o impacto inovador do original.

“Casamento Grego 2” mantém grande parte do elenco original e foi gravado em Toronto, no Canadá, país natal de Vardalos. A produção ficou a cargo de Tom Hanks, que também esteve por trás do primeiro filme. O roteiro do primeiro “Casamento Grego” surgiu a partir de um monólogo escrito por Nia Vardalos, que foi inicialmente testado em pequenos teatros e posteriormente apresentado em um workshop da HBO. Com uma carreira até então gerida por uma agente que não acreditava em seu talento, Nia decidiu que não esperaria mais por papéis em filmes; ela mesma escreveria seu roteiro. Tom Hanks, que assistiu a uma apresentação do monólogo a convite de sua esposa, Rita Wilson, se interessou pela história e fez uma proposta a Nia por meio de sua produtora, a Playtone, que realizou o filme.

Vardalos, nascida em Winnipeg, baseou o roteiro em sua própria família e em suas experiências de vida. Antes de Tom Hanks lhe dar a oportunidade de realizar o filme conforme sua visão criativa, outros produtores tentaram modificar a ideia original e até oferecer o papel principal, de Toula, para uma atriz considerada mais “bonita”. No entanto, Tom Hanks considerou essencial que Nia interpretasse a protagonista, conferindo autenticidade à personagem.

“Casamento Grego 2”, no Prime Video, oferece uma continuação agradável, ainda que não tenha o mesmo impacto do original, mas permanece um tributo à família e às tradições culturais, com um toque de humor e nostalgia que agradará aos fãs da franquia.

Filme: Casamento Grego 2

Direção: Kirk Jones

Ano: 2016

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8