Fenômeno mundial, filme levou 110 milhões de espectadores aos cinemas e faturou 2 bilhões de reais

Distopias têm o poder de nos lembrar do caos inerente ao mundo desde o princípio dos tempos. Persistimos em aprofundar o abismo econômico e moral em que muitos se resignam a cair, como a presa hipnotizada por seu predador, que acaba devorada sem sequer precisar de um ataque feroz. Esperamos, depois, que alguma força maior se apiede e encurte o sofrimento daqueles que já foram privados até do mínimo necessário para uma existência digna. Muitos, no entanto, desejam a morte como única saída para a agonia interminável, uma conclusão inevitável para tantos tomados pela angústia e desespero.

O filme “Jogos Vorazes: Em Chamas”, na Netflix, continua de forma astuta o caminho que Gary Ross iniciou no primeiro filme da série, um ano antes. Agora, sob a direção de Francis Lawrence, o enredo é levado a um ponto de tensão extrema, onde parece que o fio narrativo está sempre à beira de se romper. É exatamente essa sensação de instabilidade que sustenta a força do roteiro, assinado por Michael Arndt e Simon Beaufoy, baseado nos livros de Suzanne Collins. No entanto, a verdadeira magia do filme vai além das palavras escritas e ganha vida nas telas.

Afirmar que Jennifer Lawrence é o coração da franquia pode parecer óbvio, mas é uma verdade incontestável. Ainda em uma fase inicial de sua brilhante carreira, a atriz — que compartilha o sobrenome com o diretor apenas por coincidência — canaliza com maestria as complexas reflexões do enredo, sem comprometer as nuances técnicas, como a fotografia melancólica de Jo Willems ou a trilha sonora quase burocrática, mas precisa, de James Newton Howard.

No entanto, é importante destacar que o romance entre Katniss Everdeen e Peeta Mellark, seu antigo oponente, continua sendo um ponto fraco da trama, em grande parte devido à atuação sem brilho de Josh Hutcherson, que não consegue dar vida ao carisma necessário para o personagem. Mesmo assim, o casal se vê arrastado para desafios cada vez mais violentos, enquanto catalisam, de forma involuntária, o início de uma série de pequenas revoltas contra o Capitólio. Panem, composto pelos doze distritos, começa a experimentar um fortalecimento inesperado, algo nunca visto antes.

Enquanto prepara o público para inúmeras outras sequências de batalhas, onde cada distrito seleciona dois de seus habitantes — os tributos —, um de cada gênero, Francis Lawrence faz bom uso da presença marcante de Stanley Tucci no papel de Caesar Flickerman, o extravagante apresentador do reality show que expõe a vida dos novos gladiadores ao público. O diretor mantém a atmosfera de fábula apocalíptica da obra de Collins, focando em como os dois tributos do Distrito 12, o mais pobre, se comportam durante a preparação para o confronto, que terá apenas um vencedor.

Nesse cenário de guerra por ideais questionáveis, destacam-se também os personagens do Presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland, e Plutarch Heavensbee, vivido por Philip Seymour Hoffman (1967-2014), que entregam antagonistas memoráveis, raramente encontrados em narrativas do gênero.

Filme: Jogos Vorazes: Em Chamas

Direção: Francis Lawrence

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 9/10