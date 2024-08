Última oportunidade para assistir à deliciosa comédia romântica com Jennifer Lopez, na Netflix

No cenário do cinema romântico, as comédias estreladas por Jennifer Lopez frequentemente são alvos de críticas contundentes, apesar de seu evidente apelo junto ao público. O longa-metragem “Plano B” não foge a essa regra. Sob a direção de Alan Poul e com roteiro de Kate Angelo, o filme recebeu uma avaliação de 5,3 no IMDb e uma modesta estrela no aclamado site de críticas de Roger Ebert. Ainda assim, a produção segue uma fórmula recheada de clichês que, mesmo previsíveis, continuam a conquistar uma legião de fãs. Particularmente, encontro prazer em narrativas românticas previsíveis, desde que elas não exagerem no drama, e “Plano B” parece atender exatamente a esse desejo.

A história nos apresenta Zoe, personagem de Jennifer Lopez, uma empresária de sucesso no ramo de pet shops. Marcada profundamente pelo abandono de seu pai, que deixou sua mãe durante uma fase de doença, Zoe decide que não quer depender de ninguém para concretizar seus sonhos. Determinada a ser mãe, ela opta por uma fertilização in vitro, sem precisar de um parceiro para essa jornada. Assim, em uma clínica, ela é inseminada com o sêmen de um doador anônimo. Entretanto, o destino prega uma peça: logo após descobrir que está grávida, ela conhece Stan, um fazendeiro e produtor de queijos de cabra, vivido por Alex O’Loughlin, que também está prestes a concluir sua faculdade de Economia.

A química entre Zoe e Stan é quase instantânea, impulsionada por um encontro inesperado em que os dois disputam um táxi. Fascinado pela vitalidade de Zoe, Stan a segue por algumas quadras até conseguir convencê-la a sair com ele. Esse primeiro encontro, cheio de tropeços e momentos cômicos, desperta em ambos o desejo de se verem novamente. Ciente de sua gravidez, Zoe se vê em um dilema: como revelar essa informação a Stan? Quando finalmente decide contar a verdade, a reação inicial de Stan é negativa, mas sua vontade de ficar com Zoe acaba prevalecendo, fazendo-o reconsiderar sua postura.

Stan é um personagem multifacetado: romântico, sofisticado e resoluto. Sua relação com Zoe é pontuada por situações engraçadas e momentos de ternura, especialmente quando ele se depara com a realidade de que será pai de gêmeos. As cenas românticas entre os dois, como o momento em que Zoe se distrai e bate o carro ao vê-lo sem camisa, ou a noite que passam na fazenda, rodeados por queijos, conferem um charme particular à narrativa.

O enredo de “Plano B” se desenvolve em torno dos desafios que Zoe e Stan enfrentam com a gravidez inesperada, e a forma como lidam com as mudanças iminentes em suas vidas. A jornada do casal em busca de equilíbrio entre o amor e a iminente paternidade é retratada de maneira leve e cativante, oferecendo um entretenimento agradável. A performance carismática de Jennifer Lopez se destaca, conferindo naturalidade e magnetismo à personagem, o que se torna um dos pontos fortes do filme.

Disponível na Netflix, “Plano B” é um típico exemplo de ‘guilty pleasure’ que se propõe a entreter sem grandes pretensões. As atuações, especialmente a de Lopez, são envolventes e oferecem ao espectador uma dose de alegria e romance, ideal para aqueles que buscam uma fuga agradável na rotina do dia a dia.

Filme: Plano B

Direção: Alan Poul

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10