Baseado em história real desesperadora, filme que reúne o talento dos irmãos Coen, Richard LaGravenese e Angelina Jolie está na Netflix

O cinema tem o poder de reviver histórias notáveis e trazer à tona heróis do passado que muitas vezes são esquecidos. Dirigido por Angelina Jolie, “Invencível” narra a vida de Louis Zamperini (Jack O’Connell), filho de imigrantes italianos radicados nos Estados Unidos, que se destacou como corredor no início do século 20. Em 1936, ele competiu nas Olimpíadas de Berlim nos 5.000 metros. Embora não tenha conquistado uma medalha, chamou a atenção mundial com seu inegável talento.

O filme explora partes da infância de Zamperini, quando ele era um menino rebelde, sem perspectivas de futuro, contrastando com seu irmão mais velho, seu maior incentivador na corrida. Anos depois, Louie se torna um fenômeno nas competições de ensino médio, quebrando recordes e assegurando seu lugar nas Olimpíadas.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, ele se alista na Força Aérea dos Estados Unidos. Durante uma missão, Zamperini e os colegas de equipe, Phil (Domhnall Gleeson) e Mac (Finn Wittrock), sobrevivem à queda de seu B-24 Liberator, mas passam 47 dias à deriva em um bote salva-vidas. O trio enfrenta condições extremas, incluindo insolação, desidratação, fome, ataques de tubarões, tempestades marítimas e ataques de aviões japoneses.

Mac morre durante o período no mar, enquanto Phil e Louie são capturados pela Marinha Imperial Japonesa e levados a campos de prisioneiros de guerra. Lá, enfrentam condições desumanas, torturas e abusos físicos nas mãos de seus captores. Embora tenha sido dado como morto, Zamperini sobrevive até o final da guerra, em 1945, nas mãos dos inimigos.

Após retornar para casa, Zamperini enfrenta as consequências de suas experiências traumáticas, incluindo estresse pós-traumático e alcoolismo. No entanto, ele se converte ao cristianismo e dedica sua vida a ajudar jovens problemáticos.

“Invencível”, na Netflix, recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição de Som. Baseado no livro “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption”, escrito por Laura Hillenbrand, o filme foi adaptado para as telas por Joel e Ethan Coen, Richard LaGravenese e William Nicholson. Para criar uma narrativa envolvente e dinâmica, os irmãos Coen trabalharam na estruturação do filme, focando em momentos-chave da vida de Zamperini, enquanto LaGravenese e Nicholson ajustaram o roteiro, equilibrando drama e ação.

Louis Zamperini faleceu em 2014, o mesmo ano do lançamento do filme, e teve a oportunidade de assistir a uma versão preliminar enquanto estava no hospital. Ele pediu que o filme não se aprofundasse na sua fé cristã para garantir que sua história alcançasse um público mais amplo e universal.

Filme: Invencível

Direção: Angelina Jolie

Ano: 2014

Gênero: Drama/Guerra

Nota: 9