Comédia romântica com Emilia Clarke é a mais bela lição de vida e amor, na Netflix

Paul Feig é amplamente reconhecido por sua capacidade de criar filmes e séries que conquistam o público, especialmente no gênero da comédia. Com um currículo robusto, ele dirigiu sucessos como “Missão Madrinha de Casamento” e “Um Pequeno Favor”, além de ter produzido séries populares como “Minx” e “Freaks & Geeks”. Sua expertise em entender o que agrada o espectador é inegável.

Em “Uma Segunda Chance Para Amar”, Feig explora uma comédia romântica que foge do convencional. O roteiro, escrito por Emma Thompson e Bryony Kimmings, apresenta Emilia Clarke no papel de Kate, uma jovem que trabalha como vendedora em uma loja de presentes natalinos, onde passa seus dias vestida como um elfo. Sem uma residência fixa, Kate vaga pela cidade, alternando entre dormir na casa de amigos e em apartamentos de estranhos que conhece em bares.

A relação de Kate com sua família é distante, e seu comportamento é marcado por irresponsabilidade e desorientação. Desde a infância, Kate sonha em ser cantora de musicais, mas suas tentativas são frustradas por repetidos fracassos em audições, obrigando-a a manter o emprego na loja.

A rotina de Kate começa a mudar quando ela encontra Tom (Henry Golding), um homem que, com sua disposição positiva e alegre, a incentiva a enxergar o mundo com novos olhos. Tom se torna uma influência transformadora, ajudando Kate a reconciliar-se consigo mesma e a perceber que, muitas vezes, ela própria é responsável por afastar aqueles que se importam com ela.

À medida que a trama avança, descobrimos que Kate enfrentou uma grave doença no passado, o que a colocou no centro das atenções de sua família por um longo período. Após sua recuperação, a dinâmica familiar mudou, e Kate, agora fora do foco, sente-se negligenciada, o que explica em parte seu comportamento atual.

Com uma vida desordenada e marcada pelas cicatrizes do passado, Kate se vê perdida em um mundo que parece não lhe oferecer direção. Sua surpresa ao superar a doença é acompanhada por uma sensação de desorientação — como seguir em frente quando, de repente, o futuro se torna uma possibilidade real?

O cenário natalino, com todo o seu simbolismo de esperança, renovação e união, serve como pano de fundo para a jornada de Kate. Esses temas centrais do filme são explorados à medida que Kate, influenciada por Tom, começa a buscar um novo sentido para sua vida.

O problema cardíaco de Kate, que a levou a receber um transplante, simboliza não apenas a recuperação física, mas também a oportunidade de um novo começo, tanto em termos emocionais quanto em sua capacidade de amar. Esse amor, no entanto, não se limita ao romantismo, mas se estende à cura interior e à reconexão com os outros.

“Uma Segunda Chance Para Amar”, na Netflix, é permeado pela icônica música “Last Christmas” de George Michael, que complementa a atmosfera festiva e encantadora do filme. Apesar dos desafios enfrentados por Kate, a leveza da narrativa nos convida a refletir sobre a vida, o amor e os laços familiares.

Emilia Clarke, com seu carisma inegável, traz uma performance que equilibra as vulnerabilidades de Kate com sua resiliência. O público é levado a experimentar uma gama de emoções — da frustração à compaixão —, enquanto torce para que Kate encontre seu caminho. Afinal, todos nós temos nossas imperfeições.

Filme: Uma Segunda Chance Para Amar

Direção: Paul Feig

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 8