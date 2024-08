Filme com John Cena é o mais visto no mundo atualmente, no Prime Video

Em 2030, após uma devastadora recessão global, a cidade de Los Angeles institui uma cruel e perturbadora Loteria: qualquer pessoa que consiga matar alguém antes do pôr do sol pode se tornar bilionária. Esse é o pano de fundo de “Jackpot: Loteria Mortal!”, a nova comédia de ação dirigida por Paul Feig. A trama segue Katie (Awkwafina), uma ex-atriz mirim que, acidentalmente, se torna o alvo mais recente dessa competição mortal. Sua única chance de sobrevivência está nas mãos de Noel (John Cena), um “protetor da loteria” que decide ajudá-la em troca de uma parte dos potenciais ganhos.

“Jackpot: Loteria Mortal!” se destaca como uma obra que habilmente mescla ação frenética e humor afiado. Paul Feig, renomado por seu trabalho em comédias de alto conceito como “A Espiã que Sabia de Menos” e “Missão Madrinha de Casamento”, mantém a adrenalina em alta do início ao fim. Uma escolha inteligente do diretor foi a proibição de armas de fogo na loteria, resultando em cenas de combate criativas e inusitadas, onde os personagens utilizam de tudo — de cadeiras a sapatos de salto alto — para lutar pelo prêmio bilionário.

As atuações de Awkwafina e John Cena são fundamentais para o sucesso do filme. Awkwafina equilibra carisma e vulnerabilidade com maestria, enquanto Cena surpreende ao combinar sua figura imponente com um humor genuíno e cativante. Sua performance, que alterna entre força física e um lado paternal divertido, o coloca como o grande destaque do longa.

Embora “Jackpot: Loteria Mortal!” flerte com questões sociais como o capitalismo exacerbado e a busca desesperada por riqueza, o roteiro opta por não se aprofundar nessas temáticas, preferindo focar na comédia e na ação. As cenas iniciais, que retratam uma Los Angeles empobrecida e devastada, sugerem uma crítica social mais incisiva, mas o filme logo retorna à sua proposta principal: ser uma fonte de entretenimento leve e descompromissada.

Inspirado pela energia maníaca e desesperada típica dos filmes de Jackie Chan, Feig conduz o filme com uma direção ágil e uma coreografia de ação inventiva. Isso garante que “Jackpot: Loteria Mortal!” seja uma experiência envolvente e empolgante, apesar de sua leveza no comentário social.

No final, “Jackpot: Loteria Mortal!” cumpre exatamente o que promete: uma comédia de ação repleta de momentos caóticos e hilários, onde Awkwafina e Cena brilham em seus papéis. Com sua mistura de ação e humor, o filme se consolida como uma das produções mais divertidas e originais da temporada, garantindo seu lugar como um dos grandes destaques do ano.

Filme: Jackpot: Loteria Mortal!

Direção: Paul Feig

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10