O filme mais bonito, intenso e devastador de 2024 acaba de chegar à Netflix. Prepare-se para uma experiência inesquecível

Antes dos ataques terroristas do Hamas à Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, foi gravado “Kissufim”. Esse atentado, conhecido localmente como Sábado Sangrento, resultou na morte imediata de 1.200 civis e, meses depois, as cicatrizes desse evento ainda são evidentes naquele território disputado na costa leste do Mar Mediterrâneo, situado entre o Egito e Israel. Em uma área de 365 quilômetros quadrados, onde o ódio parece brotar de cada centímetro, a diretora Keren Nechmad constrói sua narrativa ficcional, que, de forma perturbadora, antecipa mais um capítulo do conflito interminável entre israelenses e palestinos.

Keren Nechmad, natural de Tel Aviv, conhece profundamente o tema que aborda. Seu roteiro, desenvolvido em parceria com Hadar Arazi e Yonatan Bar-Ilan, evita referências explícitas aos ataques de 11 de setembro de 2001, executados pela Al-Qaeda sob o comando de Osama bin Laden. No entanto, é impossível compreender “Kissufim” sem reconhecer as nuances desse evento, que ainda hoje alimenta uma aversão silenciosa por parte da comunidade internacional em relação aos habitantes de uma região onde tantos mistérios e desentendimentos persistem, frequentemente à custa de vidas inocentes.

Contar histórias que atravessam séculos sem perder o interesse do público é um desafio arriscado. Esse risco se intensifica quando um filme se aprofunda em temas herméticos e complexos, desafiando mesmo os mais conhecedores do assunto. Nechmad evita essa armadilha ao humanizar o conflito, atribuindo nomes e rostos aos envolvidos e situando a narrativa no ano de 1977, quando Anwar Sadat, presidente do Egito, visitou Jerusalém com a esperança de iniciar o processo de paz entre árabes e israelenses.

Embora esse ideal permaneça distante, a diretora foca em Eli, uma jovem soldado interpretada por Swell Ariel Or, que serve em Kissufim, uma comunidade agrária no deserto de Negev, Israel. A esperança de um povo, capturada pelos grandes olhos da protagonista e realçada pela fotografia de Ram Shweky, é o ponto alto deste filme triste e comovente, ambientado em uma das muitas zonas de guerra ao redor do mundo. O Oriente Médio é apenas uma delas.

Filme: Kissufim

Direção: Keren Nechmad

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Guerra

Nota: 9/10