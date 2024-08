Dirigido por Taylor Sheridan, o roteirista mais celebrado do momento, último filme de Angelina Jolie chega ao Prime Video

A complexa conexão entre um jovem, órfão após um evento envolto em mistério, e uma bombeira assombrada por demônios mais persistentes do que imaginava se transforma em um thriller repleto de reviravoltas que, apesar de inusitadas, mantêm-se verossímeis, sem comprometer a profundidade emocional sob a direção de Taylor Sheridan. Este cineasta adapta o best-seller de Michael Koryta, “Aqueles Que Me Desejam a Morte”, destacando Hannah Faber, interpretada por Angelina Jolie, uma personagem atormentada por sentimentos de culpa, arrependimento e uma condição médica que nasce da incapacidade de realizar seu trabalho, o que resulta na perda de colegas em um incidente nas Montanhas Rochosas. A partir desse momento, a protagonista embarca em uma jornada de redenção, protegendo Connor Casserly, o novo protegido, em uma narrativa que Koryta, também co-roteirista, concebeu como uma fábula sombria e diabólica.

É difícil lidar com as expectativas de desconhecidos que se colocam como juízes de nossas ações, mas ainda mais doloroso é reduzir a vida a uma mercadoria barata, disponível para quem der o menor lance. Quando tudo o que resta é a vontade de continuar, muitos se entregam ao lado mais sombrio da existência, acreditando que o mundo lhes deve algo para escapar ao vazio da vida.

Na cena inicial, Connor toma café da manhã com seu pai, Owen, interpretado por Jake Weber, pouco antes de dois impostores disfarçados de bombeiros invadirem uma casa, assassinarem os ocupantes e destruírem tudo em uma explosão que encobre seus rastros. Ao descobrir o ataque pela televisão, Owen foge em desespero com Connor, enquanto Hannah, em meio a uma conversa regada a álcool e debates sobre práticas sexuais controversas, se joga em uma aventura insensata que culmina em um acidente.

Hannah e Connor se cruzam em um momento crucial, ambos buscando enfrentar seus medos e confrontar as duras realidades de suas vidas. A punição de Hannah, que a isola em patrulha nas Rochosas, leva ao encontro com o garoto, agora sem pai. Sheridan constrói essa nova amizade usando o ambiente sinistro da floresta, representado pelos antagonistas Patrick e Jack, interpretados por Nicholas Hoult e Aidan Gillen. O desenrolar da história é uma batalha entre o bem e o mal, envolta no clima sombrio que evoca as obras de Stephen King ou Hitchcock.

Filme: Aqueles Que Me Desejam a Morte

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Drama/Thriller

Nota: 8/10